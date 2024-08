Snažil jsem se to zbytečně rvát silou, nemělo to vláčnost, mrzelo Staňka po desátém místě

Koulař Tomáš Staněk (33) chtěl v dnešním finále olympijských her v Paříži lepší výkon. Zapsal 20,37 metru a obsadil desátou příčku. Novinářům pak řekl, že se na rozdíl od kvalifikace potýkal s technikou. Vítězného Ryana Crousera (31), který získal třetí olympijské zlato za sebou, přirovnal k mimozemšťanovi.

Po kvalifikačním výkonu 21,61 metru, kterým si na třetí pokus zajistil vysněné olympijské finále, byl Staněk namlsaný. "Dneska ty emoce zase trochu zchladly. O tom je ten sport, že to není jenom o výhrách. Většinou ti dobří umějí prohrávat. Vědí, že je to součást toho úspěchu," řekl.

Na rozdíl od vydařeného pátečního pokusu se dnes ani v jednom ze tří vrhů nepotkal s technikou. "Snažil jsem se to zbytečně rvát silou, nemělo to vláčnost. Ke konci jsem to vlastně jenom zapíchl a flákl jsem do toho rukou. To je, jak kdybyste si tam postavili zeď. Narazíte do ní," popisoval.

Celkové desáté místo nehodnotil jako velký průšvih, i když litoval, že pro něj finále skončilo po třech pokusech. "Ale samozřejmě jsem na sebe naštvaný, že jsem to mohl líp proměnit. Zvlášť když jsem včera odkryl karty a ukázal, že když pokus sedne jak zadek na hrnec, tak koule může odletět sakra daleko. Spokojený nejsem, protože po včerejšku jsem si myslel na lepší metry," doplnil bronzový medailista z ME 2022.

Na třetí pokus už nastupoval v začínajícím dešti, ale jeho výkon to ještě neovlivnilo. Pak ale nepřízeň počasí koulařskou soutěž poznamenala. "Čtvrtý a pátý pokus byly úplně o ničem, to byla spíš soutěž o to, kdo se víc zraní. Můžeme být rádi, že to všichni přežili," podotkl Staněk. Sám ze dvou soutěží ve dvou dnech vyvázl jen s bolavým loktem. "Kdybych házel dneska hezky, tak by mě nebolel tolik. Přežil jsem to," pousmál se třiatřicetiletý český reprezentant.

Na olympijské dominanci světového rekordmana Crousera se nic nezměnilo, dnes nadělil soupeřům tři čtvrtě metru. "Ten má fyzický fond úplně někde jinde, než má většina kluků. Pak si může dovolit i kvalifikaci z polovičního nášvihu, nebo skoro z místa by ji mohl jít. To je úplně ojedinělý úkaz, jak nějaký marťan, kdyby to byl," řekl na Američanovu adresu Staněk.