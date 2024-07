Staněk se naladil na OH vítězstvím v Německu. Na olympiádě to bude lepší, vzkázal

Koulař Tomáš Staněk (33) se naladil na olympijské hry vítězstvím. Český rekordman dnes vyhrál na vrhačském mítinku v německém Schönebecku výkonem 20,53 metru. Druhý skončil Ital Zane Weir, který vrhl 19,94 metru.

Právě v Schönebecku Staněk v roce 2017 zaznamenal svůj dosud nejdelší pokus pod širým nebem 22,01 metru. Dnešní soutěž zahájil výkonem 20,53 a v druhé sérii předvedl o centimetr méně. Další tři pokusy měl neplatné a šestý už neabsolvoval.

"S dnešním závodem úplně spokojený nejsem. Samozřejmě jsem rád, že jsem vyhrál, že jsem porazil halového mistra Evropy Zanea Weira, ale ani jeden pokus se mi nepodařilo chytit a proměnit ty dokonalé podmínky, které tu byly. Ale v tréninku se mi to už daří, takže věřím, že brzo se to podchytí i v závodě. Věřím, že na olympiádě to bude podstatně lepší než tady," uvedl v nahrávce pro média.

Staňkovým maximem v letní sezoně, do níž vstoupil se zpožděním vinou zranění třísla, je výkon 20,90 metru z nedávného mítinku v Székesfehérváru.