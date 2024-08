Švéd Möregaardh narušil šestnáct let trvající dominanci Číňanů ve stolním tenisu

Truls Möregaardh (22) dokázal při první účasti na olympiádě to, co žádný jiný Evropan za posledních 24 let. Naposledy se totiž stalo na hrách z roku 2000, že by ve finále stolního tenisu byl muž ze starého kontinentu. Svým úspěchem navíc udělal šrám na 16 roků trvající čínské nadvládě.

Během tohoto období se do každého ženského i mužského finále dostali jen Číňané. Rodák z útulného Hovmantorpu se do závěrečného utkání probojoval na úkor nasazené jedničky. Již ve druhém kole vyřadil Chuqina Wanga, všech sedm předešlých vzájemných střetnutí přitom opanoval Číňan. Favorit na celkové vítězství si spravil chuť alespoň zlatem ze smíšené čtyřhry.

V samotném finále již Möregaardh nestačil na Wangova krajana Zhendonga Fana. I stříbro z prvních olympijských her je ale pro mladého Švéda velkým úspěchem. Díky tomu navíc dokázal 26. hráč světového žebřížku předčít svého trenéra Jörgena Perssona, jenž svou cestu olympiádou dvakrát skončil v semifinále, vždy na úkor hráče z Číny.

Země ze Skandinávského poloostrova tak vyprodukovala další nadějný talent, čímž potvrdila své nadání ve vychovávání mladých sportovců napříč disciplínami. Žebříček nejlepší stovky mužských hráčů sice české jméno neobsahuje, zato v tom ženském je na 75. místě Hana Matelová.