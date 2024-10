Nejtěžší Rafova prohra? Finále Australian Open 2012. Byl jsem zničený, prozradil Nadalův strýc

Rafael Nadal (38), který zhruba za měsíc definitivně pověsí raketu na hřebík, zaznamenal během své kariéry několik srdcervoucích porážek. Jeho strýc Toni má o té nejvíce zdrcující jasno. "Na ten zápas jsem se nikdy znovu nepodíval," prohlásil o téměř šestihodinovém souboji s Novakem Djokovičem (37) na Australian Open 2012, který je nejdelším finále na grandslamech v open éře.

Rafael Nadal odehrál během své kariéry nespočet památných bitev, ať už s dobrým, nebo špatným koncem pro antukového krále. Po jedné porážce svého synovce se však Toni Nadal cítil naprosto zničený. Jedná se o bitvu s Novakem Djokovičem ve finále Australian Open 2012. Zápas trval pět hodin a 53 minut a skončil poměrem 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 pro srbského rivala.

Majitel 22 grandslamových trofejí odehrál 30 finálových duelů na majorech a tento je jediným, který prohrál po zisku úvodního setu. Navíc vedl v tom rozhodujícím 4:2. "Byla to podle mě Rafaelova nejhorší porážka v kariéře. Na ten zápas jsem se nikdy znovu nepodíval, protože jsem byl zničený," přiznal strýček Toni, jenž Rafu vedl od dětství až do roku 2017.

Téměř šestihodinové utkání bylo natolik vyčerpávající, že se aktéři během slavnostního ceremoniálu a předávání trofejí sotva drželi na nohou. Pořadatelé jim nakonec přinesli židle a dovolili jim sedět.

Svému synovci pomohl Toni k 16 z 22 grandslamových vavřínů a v rozhovoru pro španělský deník Marca odhalil, proč byl na něj tak tvrdý. "Rafael měl velká očekávání a byl schopný moji tvrdost ustát. Myslím si, že postupem času můj přístup ocenil."

Z Rafy se možná i díky tomu stal jeden z nejlepších hráčů tenisové historie. Toni osobně považuje za nejúspěšnějšího hráče Djokoviče a nejlepší tenis podle něj hrál Roger Federer. Zároveň ale zmínil, že kdyby Rafa neměl tolik zranění, byl by nejúspěšnějším tenistou všech dob on.

"Naučili jsme se žít s jeho zraněními a nikdy jsme nevěděli, kdy jeho kariéra skončí. Vydržel dlouho, čekali jsme to mnohem dříve," řekl Toni Nadal.

Rekordman Nadal zhruba za měsíc ukončí svou velmi úspěšnou kariéru. A to v rámci listopadového finálového turnaje Davisova poháru na domácí půdě v Málaze. Ještě předtím si ale střihne poslední tanec s rivalem Djokovičem, a to v sobotu večer v souboji o třetí místo na exhibici Six Kings Slam v Rijádu.