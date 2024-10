Stylové vyvrcholení v Rijádu: Poslední tanec Djokoviče s Nadalem, ve finále Sinner a Alcaraz

Six Kings Slam Exhibice - Muži

Exhibiční akce Six Kings Slam v saúdskoarabském Rijádu vyvrcholí pro mnohé tím nejlepším možným způsobem. O rekordní prémii v hodnotě 6 milionů dolarů se utkají dva letos nejúspěšnější hráči a úřadující grandslamoví šampioni Jannik Sinner (23) s Carlosem Alcarazem (21). Souboj o třetí místo svedou legendy a rekordmani Novak Djokovič (37) s loučícím se Rafaelem Nadalem (38).

V sobotu večer evropského času si nejspíše najde živý přenos z kritizované exhibice Six Kings Slam nejeden člověk, který tuto akci předem či v průběhu odsoudil. Program závěrečného hracího dne totiž nabízí hned dvě lahůdky a začít by měl zápasem o třetí místo přibližně v 18:00 našeho času. Následovat bude finále.

Djokovič proti Nadalovi. Naposledy

Rafael Nadal se na listopadovém finálovém turnaji Davis Cupu doma v Málaze definitivně rozloučí s veleúspěšnou kariérou. Poslední soutěžní zápas odehrál na konci července ve druhém kole olympijského turnaje.

A potkal v něm právě jednoho ze svých největších rivalů Novaka Djokoviče. V milovaném areálu Rolanda Garrose, kde vybojoval 14 ze svých 22 grandslamových vavřínů, se srbským rekordmanem jasně prohrál. Jednalo se o jubilejní 60. vzájemné měření sil a celkově 150. v rámci Big Three. Djokovič po něm upravil bilanci s Nadalem na 31:29 ve svůj prospěch.

Mnozí považovali tento souboj za poslední v rámci legendární Big Three. Ale přece jen se ještě jednoho dočkáme, i když nebude započítán do oficiálních statistik. Mimo antukové dvorce se Djokovič s Nadalem potkávají poprvé od ATP Cupu 2020 a konkrétně na tvrdých površích vyhrál Djokovič všech devět střetnutí po US Open 2013, dokonce nepovolil Nadalovi ani jeden set.

Rivalita těchto dvou patří k nejlepším v historii bílého sportu a s největší pravděpodobností to tak navždy zůstane. Dohromady mají na kontě 46 grandslamových titulů, 76 triumfů na Masters, 191 prvenství na hlavním okruhu a 637 týdnů na postu světové jedničky.

Další bitva Sinnera s Alcarazem

Zatímco rivalita Djokoviče s Nadalem už nabídla nespočet památných bitev, ale v posledních letech jsme ji vídali jen zřídka, ta mezi Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem patří k nejvyhledávanějším v této dekádě.

Ital a Španěl nastolili v letošním roce novou dominanci a rozdělili si všechny čtyři grandslamové tituly. Ve vzájemné bilanci má navrch 7:4 Alcaraz, jenž vyhrál všechny tři souboje v probíhající sezoně. Sinner v ní zaznamenal zatím jen šest porážek a polovinu z nich utrpěl proti o dva roky mladšímu španělskému rivalovi.

Hlavně jejich poslední dva duely měly pořádné grády. V semifinále French Open se hrálo všech pět setů a před pár týdny ve finále v Pekingu se rozhodlo až v tie-breaku závěrečného dějství.

Oba aktéři půjdou do finálového souboje v Rijádu naplno. Vítěz totiž získá rekordní prémii v hodnotě 6 milionů dolarů. Poražený finalista odjede stejně jako všichni ostatní účastníci vyjma šampiona se šekem na 1,5 milionu dolarů.

Co turnaj zatím přinesl

Six Kings Slam odstartoval ve středu čtvrtfinálovými zápasy. Ty dopadly dle očekávání, Sinner nedal šanci Daniilovi Medveděvovi a Alcaraz přehrál Holgera Runeho. Úřadující grandslamoví šampioni si tak zajistili souboj s legendárními Djokovičem a Nadalem, kteří byli nasazení přímo do semifinále.

Úvodní semifinále mezi světovou jedničkou Sinnerem a rekordmanem Djokovičem nabídlo strhující bitvu, kterou nakonec urval letos na betonech dominující Sinner. Druhý duel o finále byl podstatně jednoznačnější, Alcaraz v něm snadno přehrál loučícího se krajana Nadala.

Program musí pokračovat až v sobotu. V pravidlech ATP totiž stojí, že účastníci exhibičních akcí nesmí hrát ve třech po sobě jdoucích dnech.