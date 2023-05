Mám o sedm kilo svalů víc, hlásí Korda. Paříž mu připomíná Nadalovo tričko s podpisem

Tomáš Rambousek

Více než čtvrt roku čekal Sebastian Korda (22) na vítězství v tenisovém zápase. Přišlo v prvním kole Roland Garros a synovi české tenisové legendy se po něm ulevilo. Po pauze, kterou způsobilo zranění na letošním Australian Open, se vrátil trochu jiný. Jak sám říká, daleko lépe fyzicky připravený.

Bylo to právě v Paříži, kde si Korda poprvé uvědomil, že patří mezi tenisovou špičku. Na Roland Garros v roce 2020 se probojoval do druhého týdne, a i když pak od Rafaela Nadala schytal výprask 1:6, 1:6, 2:6, odjížděl z města nad Seinou plný zážitků.

“Z toho zápasu mám doma podepsané Rafovo tričko, visí mi v pokoji," přiznal bezelstně. Tehdy byl věkem ještě teenager a vůbec poprvé hrál grandslam. Setkání s tenisovou ikonou sice ukončilo jeho cestu turnajem, ale dodalo mu další motivaci se zlepšovat.

„Tehdy to pro mě bylo parádní období, měl jsem štěstí, že jsem dostal divokou kartu a jen jsem přišel a hrál jeden zápas za druhým. Až jsem se dostal do osmifinále, kde jsem si zahrál s Nadalem,” vzpomínal pro web French Open na turnaj, ve kterém na jeho raketě skončili Andreas Seppi, John Isner a Pedro Martinez. "Myslím, že tam to pro mě tak nějak začalo,” připouští syn Petra Kordy, vítěze Australian Open 1998.

Z tohoto utkání na French Open 2020 má Korda cenný suvenýr –⁠ Nadalovo tričko. Instagram Sebastiana Kordy

Během následujících sezon se Korda junior propracoval až na 26. místo žebříčku ATP, po prvním letošním grandslamu si ale musel dát pauzu. Během čtvrtfinále Australian Open si zranil pravé zápěstí. Následovaly tři měsíce bez rakety, na kurty se vrátil až v Madridu a Římě a pokaždé šel z kola ven po svém prvním zápase.

Vítězství nad Mackenziem McDonaldem v úvodním kole (6:4, 7:5, 6:4) na French Open bylo jeho prvním po čtyřech měsících. "Už to bylo docela dlouho, takže je to teď hezký pocit. Rozhodně mi dodává sebevědomí do dalších dnů," nechal se slyšet Korda, jehož v dalším utkání čeká ve středu rakouský kvalifikant Sebastian Ofner.

Pod dohledem machra na fyzičku

Mezidobí, kdy si léčil zápěstí, strávil Korda převážně v posilovně a soustředil se na fyzickou kondici. Novým členem jeho týmu se stal Jez Green, který dříve připravoval Andyho Murrayho, Alexandra Zvereva či Karolínu Plíškovou.

"Na začátku to byla spíš psychická bolest, nemohl jsem si zvyknout, že zápěstím nemohu hýbat. Bylo to těžší období, ale nakonec musím říct, že mi pomohlo. Dostal jsem tři měsíce na to, abych si vybudoval nový tělesný základ, který se mnou měl být po zbytek mé kariéry,” zmínil.

Přehled Kordových zranění Livesport

"Tenis jsem v sobě měl vždycky, ale myslím, že tohle byla jedna z věcí, kterou jsem nejvíc potřeboval. Nabral jsem sedm kilo svalů, hlavně nohy jsem dal do pořádné kondice. Chci být připravený i na pětisetové bitvy. Byl to jeden krok za druhým, jako bych byl znovu ve škole,” líčil dřinu s uznávaným odborníkem.

Jak se projeví období, ve kterém se ukryl před světem v "dílně na fyzičku", se ukáže později. Už na Roland Garros může přijít další náročný zápas, při kterém hraje kondice velkou roli. V kariéře zatím musel do pátého setu jen čtyřikrát a bilanci má zatím vyrovnanou 2:2.