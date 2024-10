Basilej má překvapivého šampiona. Mpetshi Perricard neztratil podání a slaví nejcennější titul

Giovanni Mpetshi Perricard (21) přes čtvrt roku nevyhrál dva zápasy po sobě a v zádech měl sérii čtyř porážek. Přesto na halovém podniku ATP 500 dokázal vypálit rybník řadě favoritů a bez ztráty servisu si dokráčel pro druhou a dosud nejcennější trofej. Ve finále francouzský mladík porazil 6:4, 7:6 Američana Bena Sheltona (22).

Giovanni Mpetshi Perricard se v květnu na antuce v Lyonu prodral poprvé do semifinále turnaje ATP a nakonec slavil premiérový triumf. V létě pak na sebe upozornil ve Wimbledonu, kde to jako lucky loser dotáhl až do osmifinále.

Jenže pak přišla šňůra osmi turnajů, na nichž vyhrál pouhé dva zápasy, a do Basileje dorazil se sérií čtyř porážek. Černé období ale utnul životním úspěchem, když se poprvé prodral do čtvrtfinále podniku ATP 500 a o pár dní později ho celý vyhrál.

Sestřih zápasu

Giovanni Mpetshi Perricard získal nejcennější trofej Livesport

Jednadvacetiletý Francouz ve Švýcarsku navíc ani jednou nepřiše o podání. Postupně skolil Jamese Duckwortha i čtyři kursové favority – dvojnásobného obhájce titulu Félixe Augera-Aliassimea, Denise Shapovalova, světovou čtrnáctku Holgera Runeho a nakonec zvládl i finále s Benem Sheltonem.

Mpetshi Perriard ve finále nečelil jedinému brejkbolu. Sám už ve třetím gamu sebral soupeři servis a rozhodl o zisku úvodní sady. Další brejk už k vidění nebyl, Francouz ale zvládl už popáté na turnaji tie-break a po hodině a půl zvítězil i díky 22 esům 6:4, 7:6.

S o rok starším Američanem si poradil i podruhé, poprvé byl úspěšný v červnu na trávě v londýnském Queen's Clubu.

Přestože byl Mpetshi Perricard zatím jen třikrát ve čtvrtfinále turnajů ATP, už dvakrát to dotáhl až k triumfu. Ten první z podniku ATP 500 ho v žebříčku vyhoupne na 31. místo.

Dvaadvacetiletý Shelton hrál finále potřetí a poprvé prohrál. Nenavázal na triumfy z Tokia 2023 a Houstonu 2024, přesto se v žebříčku vrátí do TOP 20.

Oba finalisté se teď rychle přesunou na Masters 1000 do Paříže. Mpetshi Perricard se před domácím publikem pokusí naskočit udržet na vítězné vlně v duelu s Američanem Francsem Tiafoem, Shelton se střetne s Kanaďanem Augerem-Aliassimem o souboj se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem.

