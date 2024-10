Shelton může v Basileji navázat na Samprase, Rune prohrál semifinále s Mpetshim Perricardem

Ben Shelton (22) ukončil v Basileji po setech 6:3, 7:6 a i díky pěti odvráceným setbolům třináctizápasovou neporazitelnost Arthura Filse (20) na turnajích kategorie ATP 500. V neděli se může stát prvním americkým šampionem tohoto podniku od Peta Samprase v roce 1996. Jeho finálovým protivníkem bude Giovanni Mpetshi Perricard (21), který porazil 7:6, 6:4 světovou čtrnáctku Holgera Runeho (21).

Arthur Fils vstupoval do semifinálového utkání v Basileji se stoprocentní bilancí z posledních 13 zápasů na turnajích ATP 500. Úřadující šampion podniků této kategorie v Hamburku a Tokiu si už postupem mezi nejlepší kvarteto zajistil tučnou odměnu za největší bodový zisk na letošních pětistovkách a v neděli mohl jako jediný v aktuální sezoně dosáhnout na tři triumfy na této úrovni.

Jeho dlouhou neporazitelnost na těchto akcích ale ukončil Ben Shelton. Američan nečelil ani jednomu brejkbolu, trefil 84 % prvních servisů a na podání ztratil jen devět z 61 bodů. Přesto mu hrozil rozhodující set.

Francouz se totiž v tie-breaku dostal do vedení 5:0, pak měl za stavu 6:3 tři setboly v řadě a k dalším dvěma šancím se dostal v dramatické koncovce. Zkrácená hra nakonec vyvrcholila poměrem 11:9 pro Američana.

Statistiky zápasu. Livesport / Enetpulse

Shelton může v neděli při svém debutu v tomto dějišti navázat na krajany Peta Samprase, Jima Couriera či Johna McEnroea, kteří v Basileji triumfovali na konci předchozího tisíciletí. Posledním americkým šampionem je Sampras, jenž ve finále ročníku 1996 smetl Hendrika Dreekmanna z Německa, a jako poslední bojoval o titul Andre Agassi v roce 1998.

Ve finálových duelech na okruhu ATP je neporažen (2:0). Trofej pro vítěze turnaje přebíral loni na další hardové pětistovce v Tokiu a také letos na menším domácím podniku na antuce v Houstonu. Už finále, v němž potká Giovanniho Mpetshiho Perricarda (H2H 0:1), mu stačí na návrat do TOP 20 žebříčku.

Holger Rune vstupoval do loňské sezony s ambicí na zisk grandslamového titulu. Místo toho od začátku roku 2023 upachtil jen jeden triumf, a to loni v dubnu na malé antukové akci v Mnichově po odvrácených mečbolech. Také při třetím startu v Basileji postoupil do semifinále, jenže ani tentokrát si trofej pro vítěze turnaje neodveze.

V posledních dvou ročnících ztroskotal dánský supertalent na pozdějším šampionovi Félixovi Augerovi-Aliassimemu. Ten vypadl letos už ve druhém kole a postaral se o to právě Giovanni Mpetshi Perricard.

Další z mladých talentů na mužském tenisovém okruhu nastřílel ve všech třech předchozích zápasech v tomto týdnu přes 20 es a v semifinále s Runem trefil 18 nechytatelných servisů. Těsný tie-break rozhodl jeden minibrejk a Francouzovi se podařilo zaznamenat na začátku druhé sady jediný brejk zápasu.

Mpetshi Perricard byl ještě před pár měsíci relativně neznámým hráčem. Těsně před French Open však šokoval triumfem na podniku ATP 250 v rodném Lyonu a poté se i díky skalpu Sebastiana Kordy probil coby lucky loser do osmifinále Wimbledonu.

Následně spadl na několik měsíců do krize, ovšem teď Basileji opět exceluje a postupně vylepšil svou kariérní bilanci s hráči TOP 20 na 4:1. Na švýcarské pětistovce zaregistroval své druhé semifinále a zároveň finále na hlavní tour.

Výsledky turnaje ATP 500 v Basileji