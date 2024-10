Siniaková si v Guangzhou o double nezahraje. V semifinále proti Danilovičové skrečovala

Kateřina Siniaková (28) v čínském Guangzhou skrečovala v průběhu třetího setu semifinále se Srbkou Olgou Danilovičovou (23). Nejvýše nasazená hráčka neudržela náskok a za stavu 6:4, 4:6, 3:4 musela utkání vzdát. Česká tenistka je ve hře ještě v deblu, kde by zítra po boku Shuai Zhang měla bojovat o titul. Druhou finalistkou se stala kvalifikantka Caroline Dolehideová (26).

Kateřina Siniaková končí na svém posledním singlovém turnaji v sezoně v semifinále. Nasazená jednička musela v Guangzhou vzdát souboj o finále proti Olze Danilovičové za stavu 3:4 ve třetím setu.

Češka zažila nejhorší začátek zápasu na turnaji, když prohrála úvodní tři hry a vyžádala si medical timeout. Poté však dokázala rychle srovnat, třikrát soupeřce sebrala servis a po téměř hodině vyhrála první set.

Ve druhé sadě si Siniaková nevypracovala ani jeden brejkbol, na přijmu získala pouze sedm fiftýnů a díky jedné ztrátě podání poprvé na tomto turnaj ztratila sadu. Trápení pokračovalo i v rozhodujícím dějství a bylo jasné, že se česká tenistka a kurtu necítí dobře. Za stavu 3:4 si vyžádala další ošetření, přesto však nebyla schopná v utkání pokračovat a po téměř dvou a půl hodinách zápas skrečovala a kurt opouštěla v slzách.

Danilovičová tak vyhrála devátý zápas v řadě a zahraje si první finále na tvrdém povrchu. V žebříčku se Srbka posune na 68. místo a vylepší své kariérní maximum. O titul si zahraje s Američankou Caroline Dolehideovou.

Siniaková loni v Asii odehrála čtyři turnaje a šňůru zakončila dvěma finálovými zápasy v Hongkongu a Nanchangu, kde dokonce triumfovala. Od té doby se do finále turnaje WTA nedostala a ani dnes neukončila rok dlouhé čekání na postup do zápasu o trofej. Jeden triumf přesto slavila, když na jaře vyhrála podnik nižší kategorie 125k ve Španělsku.

Osmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové měla původně v příštím týdnu obhajovat finále v Hongkongu, ale kvůli úspěšné kvalifikaci na Turnaj mistryň ve čtyřhře s Američankou Taylor Townsendovou se odhlásila. Sezonu zakončí pak na finálovém turnaji BJK Cupu ve španělské Málaze.

Siniakovou by měla do turnaje zasáhnout ještě neděli, pokud jí to zdraví dovolí, kdy jí čeká finále čtyřhry. V té startuje poprvé po boku bývalé druhé hráčky deblového žebříčku Shuai Zhang a ve třech zápasech ztratily dohromady jen osm gamů. O titul se utkají s párem Katarzyna Piterová a Fanny Stollarová, které do finále postoupily až dnes.

Caroline Dolehideová postoupila na turnaji WTA 250 v Guangzhou z kvalifikace až do finále. Američanka v dramatickém semifinále přehrála Italku Luciu Bronzettiovou až po dvou hodinách a čtyřiceti minutách a odvrácení čtyř mečbolů. Ve svém druhém finále na okruhu si proti Olze Danilovičové zahraje o premiérový titul.

Dolehideová si postup do finále nejvíce zkomplikovala v samotném závěru. Američanka vedla už 5:2 v rozhodujícím setu a v deváté hře šla podávat na vítězství. Ztratila však dvě podání v řadě a na poslední chvíli si vybojovala tie-break. V něm prohrávala už 3:6 a celkem čtyřikrát byla jediný míček od porážky. Všechny mečboly soupeřky ale odvrátila a při své třetí šanci zápas ukončila, když jí Italka pomohla chybou ze smeče.

Aktuálně 101. hráčka světa na turnaj přijela se šňůrou pěti porážek a nyní vyhrála už šestý zápas během týdne. Jediné předchozí finále si zahrála loni na tisícovce v Guadalajaře, kde podlehla Marii Sakkariové.

Výsledky turnaje WTA 250 v Guangzhou