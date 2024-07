Nadal v 38 letech přežil čtyřhodinovou přetahovanou s Navonem a po dvou letech je v semifinále

Rafael Nadal (38) se ve své možná poslední sezoně vrátil poprvé od triumfu v roce 2005 na podnik ATP 250 do Bastadu a po třetí výhře na švédské antuce ukončil dvouleté čekání na semifinále. Ale že se na něj pořádně nadřel. Španělský veterán osm dní před startem olympijského turnaje otestoval svou fyzickou kondici v čtyřhodinové bitvě, ve které navzdory osmi ztraceným servisům udolal 6:7, 7:5, 7:5 nasazeného Argentince Mariana Navoneho (23) a zaznamenal teprve druhý letošní skalp hráče TOP 40.

První vzájemný duel Rafaela Nadala s Marianem Navonem nabídl festival ztracených servisů a obratů. Zkušený Španěl v úvodu třikrát po sobě neudržel podání a prohrával 1:4. Po zlikvidování manka dvou brejků a dvou setbolů sice vedl 6:5 a dvakrát ho dělil jediný míček od vedení 1:0 na sety, ztratil však osm bodů po sobě i celý set.

Ve druhém i třetím dějství to byl naopak Nadal, kdo neudržel náskok tří gamů s dvěma brejky v zádech. Nejprve ztratil vedení 3:0, v rozhodující sadě pak neměl vyhráno ani po obratu z 0:2 na 5:2. Když však podesáté o 15 let mladšímu Argentinci sebral servis, na třetí pokus už zápas při svém podání po 3 hodinách a 59 minutách bez potíží ukončil.

"Jsem šťastný, že ten zápas skončil, Bylo to opravdu vyrovnané. Chvíli jsem to měl po kontrolou já, chvíli on. A nakonec to neměl pod kontrolou ani jeden," rozesmál Nadal publikum. "Ve druhém setu jsem vedl 3:0, ve třetím 5:2. Pokaždé jsem měl náskok dvou brejků, ale své šance jsem neproměnil. Bylo to těžké, ale jsem šťastný, že jsem nakonec vyhrál."

Osmatřicetiletý Španěl absolvoval svůj druhý nejdelší zápas na dva vítězné sety. Jen semifinálová bitva s Novakem Djokovičem v Madridu 2009 trvala ještě o tři minuty déle. Také tehdy Španěl zvítězil, než ve finále podlehl Rogeru Federerovi.

"Celý zápas jsem koncentraci neudržel, ale fyzicky jsem vydržel až do konce. Uvidíme, jak se budu cítit zítra. Dnes žiju a jsem v semifinále. To je super důležité," dodal vyčerpaný rodák z Mallorky, který se letos vrátil na okruh po téměř roční pauze zaviněné operací kyčelního kloubu.

Nadal postoupil do semifinále poprvé od Wimbledonu 2022, ze kterého pak před soubojem o finále proti Nicku Kyrgiosovi odstoupil kvůli natrženému břišnímu svalu.

V Bastadu startuje počtvrté v kariéře a poprvé od roku 2005, kdy ve Švédsku porazil ve finálovém souboji dvou teenagerů Tomáše Berdycha a získal jeden z 11 titulů během jedné sezony. Letos na severu Evropy ladí formu před olympijským turnajem, kvůli antukové přípravě se vzdal i start ve Wimbledonu.

V boji o první finále od svého celkově 14. triumfu na French Open v roce 2022 si Nadal zahraje se 130. hráčem světa Dujem Ajdukovičem. Chorvatský kvalifikant ve svém premiérovém čtvrtfinále na okruhu ATP zdolal 6:2, 4:6, 6:4 Brazilce Thiaga Monteira, který nenavázal na skalp bývalého šampiona a nasazené dvojky Caspera Ruuda.

Výsledky turnaje ATP 250 v Bastadu