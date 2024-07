Návrat šampiona? Nadal může díky chráněnému žebříčku hrát na US Open

Nadal bude na US Open nasazen přímo do hlavní soutěže.

Třetí grandslam sezony se může těšit na tenisovou legendu Rafaela Nadala (38). Španělský antukář, který plánuje účast na olympiádě v Paříži, má totiž poté garantovaný start na US Open. Pořadatelé turnaje mohli jeho jméno zařadit na startovní listinu díky chráněnému žebříčku. Aktuálně 261. hráč rankingu ATP se tak na turnaji, jejž v minulosti čtyřikrát ovládl, mimo jiné vyhne kvalifikaci.

Nadal odehrál v úterý svůj první zápas ve dvouhře od 27. května. V Bastadu si poradil s Leem Borgem, synem legendy Björna Borga, ve dvou setech. Naposledy nastoupil v prvním kole Roland Garros proti Němci Alexanderu Zverevovi.

Na US Open se 22násobný grandslamový vítěz představil za poslední čtyři roky jen jednou, předloni tam došel do čtvrtfinále. Zařazení na startovní listině sice nezaručuje, že se Španěl v New Yorku určitě představí, nicméně to znamená, že se na turnaj z vlastní vůle přihlásil. Právě ve Flushing Meadows v roce 2010 zkompletoval svůj kariérní grandslam, aneb výhru na všech čtyřech velkých turnajích.

Opět se stal králem turnaje v letech 2013, 2017 a 2019. Od svého posledního vystoupení v roce 2022 hrál pouze na dvou majorech, aniž by se však dostal dál než do druhého kola. Španělský veterán je jedním ze 14 hráčů, kteří si účast ve Flushing Meadows zajistili díky chráněnému postavení.

V čele nasazených hráčů je světová jednička Jannik Sinner, vítěz letošního Australian Open. Ženy vede první hráčka žebříčku WTA Iga Šwiateková, jež nedávno potřetí v řadě triumfovala na Roland Garros. O obhajobu titulu budou bojovat Novak Djokovič a Coco Gauffová, oba aktuálně na druhém místě světového pořadí. Carlos Alcaraz, šampion z roku 2022, letos už dobyl Roland Garros i Wimbledon a mohl by se stát prvním hráčem od Nadala v roce 2010, který by ovládl tři grandslamy v jednom roce.

Chráněného postavení na New Yorských kurtech využije i Američan Reilly Opelka, který se na světovou scénu vrací poprvé od roku 2022. Dále Bianca Andreescuová či Angelique Kerberová a Naomi Ósakaová, které je zpět z mateřské dovolené. Divokých karet na US Open bude rozdáno šestnáct, osm v mužské a osm v ženské části turnaje. Jména jejich držitelů pořadatelé teprve zveřejní.