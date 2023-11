Máme větší šanci na finále než loni, říká Pála před duelem s Kanadou. Koho nasadí tentokrát?

Kapitán českých tenistek Petr Pála (48) počítá i do sobotního semifinále turnaje o Pohár Billie Jean Kingové na pozici jedničky s Markétou Vondroušovou (24). Neměl jen jasno o hráčce do úvodní dvouhry. Češky zabojují o první postup do finále týmové soutěže od triumfu v roce 2018. Pála novinářům řekl, že šance na úspěch je větší než vloni v Glasgow, kde Češky prohrály ve stejné fázi se Švýcarskem.

I před pátečním duelem o postup ze skupiny A s USA měl jasno o startu Vondroušové, ale zvažoval, koho nasadí do první dvouhry na pozici dvojky. Vsadil na Kateřinu Siniakovou, která sice prohrála s Danielle Collinsovou, Češky ale nakonec vývoj otočily a vyhrály 2:1 na zápasy.

Jedenáctinásobné vítězky týmové soutěže porazily Američanky potřetí za sebou a podruhé v krátké době. V základní skupině a přímém souboji o postup do semifinále je zdolaly také minulý rok. "Vloni jsme měli velkou radost, ale pak to bylo strašně těžké, aby se holky dostaly z euforie do stavu, že hrají hned druhý den další zápas. Teď jsme naštěstí neskončili tak pozdě. Mohli bychom být v sobotu v lepším rozpoložení. Teď jen správně vybrat dvojku, abychom ten první zápas vyhráli," uvedl Pála.

Počítá s tím, že Kanaďanky budou mít na pozici jedničky znovu finalistku US Open z roku 2021 Leylah Fernandezovou. Roli dvojky dosud plnila osmnáctiletá Marina Stakusicová. Tým kapitánky Heidi El Tabakhové vyhrál v Seville všechny zápasy, v základní skupině C porazil Španělsko i Polsko 3:0. Nominaci oznámí kapitáni hodinu před zápasem, který by měl začít nejdříve v 16:00 po úvodním semifinále mezi Itálií a Slovinskem.

"Je dobré vyhrát první bod, protože 'Maky' s Fernandezovou bude mít těžký zápas. Debl byl proti USA těžký, ale od holek skvělý. Neznamená, že když ho vyhrály teď, tak uspějí i v sobotu, i když šance je velice slušná. Chtělo by to vyhrát první zápas a pak by na 'Maky' neležela taková tíha," řekl Pála.

Větší šance na úspěch

S jednadvacetiletou Fernandezovou se na okruhu WTA utkala v říjnu dvakrát Siniaková. V Hongkongu byla ve finále úspěšnější Kanaďanka, o týden později v Nan-čchangu uspěla rodačka z Hradce Králové. "Oba zápasy jsem viděl, bylo to strašné maso. Skvěle se hýbe, snaží se hrát rychle u lajny a je levačka. Pro ni i 'Maky' to bude trochu jiný zápas," podotkl Pála.

Češky jsou v semifinále podruhé za sebou. Na triumf v novém formátu soutěže, který platí od roku 2021, zatím čekají. Naposledy vyhrály ještě ve starém modelu před pěti lety.

"I když je to jenom na dva vítězné zápasy, máme větší šanci postoupit dál než vloni. Minule jsme porazili Ameriku po skvělých dvou zápasech v singlu, ale museli jsme hrát debla. Holky byly čtyři, byly úplně rozsekané a hned se hrálo proti Švýcarsku, které hrálo výborně. Nevím, jestli to vyjde, ale máme větší šanci. Můžou nastoupit všechny holky, jen se musíme domluvit, jak na tom kdo je," dodal Pála.