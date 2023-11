Češky jsou opět v semifinále BJK Cupu. Obrat proti USA nastartovala dominantní Vondroušová

České tenistky potřetí v řadě vyhrály vzájemný souboj s Američankami a znovu po roce postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. V přímém souboji o 1. místo ve skupině finálového turnaje v Seville sice po nezdaru Kateřiny Siniakové (27) prohrávaly 0:1, ale vývoj otočily. Markéta Vondroušová (24) nejprve suverénním vystoupením přejela v souboji grandslamových šampionek dvakrát 6:1 Sofii Keninovou (24) a sedminásobné grandslamové vítězky Siniaková s Barborou Krejčíkovou (27) pak v rozhodující čtyřhře obrat dokonaly. O první finále po pěti letech si jedenáctinásobné šampionky zahrají s Kanaďankami.

Češky dál drží šanci na 12. triumf v soutěži a první v novém herním systému, který platí od roku 2021. Pálův výběr porazil osmnáctinásobné šampionky popáté v historii, potřetí za sebou a stejně jako vloni v boji o vítězství ve skupině a postup do semifinále. Na lavičce Američanek se porážkou rozloučila Kathy Rinaldiová, kterou v příští sezoně nahradí Lindsay Davenportová.

Kateřina Siniaková měla doposud proti Američankám dobrou bilanci. Vloni porazila v Poháru Billie Jean Kingové Coco Gauffovou, před pěti lety ve finále zdolala Alison Riskeovou i Sofii Keninovou. Proti Danielle Collinsové ale nezískala jediný brejk, sama o servis třikrát přišla a za hodinu a 26 minut odešla poražena.

Statistiky utkání. Livesport

Sedmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové držela v úvodu s bývalou světovou sedmičkou krok. V sedmém gamu měla jako první tři brejkboly. Collinsová je ale odvrátila a vzápětí udeřila. Za stavu 4:3 udělala Siniaková dvě dvojchyby a Američanka její servis prolomila. Set poté za 46 minut dopodávala.

Také ve druhé sadě hledala Siniaková recept na tvrdý servis a hru soupeřky. Collinsová tentokrát získala brejk už ve třetí hře a utekla do vedení 3:1. V sedmé hře měla dobře returnující Američanka dalších šest brejkbolů, poslední využila a duel dotáhla do konce.

"Od začátku jsme nasadily vysokou laťku. Mně to na začátku nevyšlo a uteklo mi to. Moje hra postupně klesala a ona držela vysokou laťku. Bylo to rychlé, tlačila mě a i když jsem bojovala, tak mě přetlačila a hrála bezchybný tenis," komentovala Siniaková v rozhovoru pro Českou televizi.

"Do stavu 3:5 to byl od Kačky skvělý tenis. Měla šance, měla tři brejkboly. Celou dobu hrála výborně. Ale Collinsová do toho chodila a hrála opravdu výborně. Trefovala rány zleva zprava. V závěru prvního setu ale Kačka udělala dvě dvojchyby a tím trochu zvadla. Collinsová si pomáhala servisem a dnes to proti ní bylo vážně strašně těžký," hodnotil kapitán Petr Pála výkon své svěřenkyně.

Následně Pála vytáhl z rukávu eso v podobě Markéty Vondroušové, která v úterý nenastoupila proti Švýcarkám po náročném návrat z Turnaje mistryň, a odpočatá wimbedlonská vítězka se suverénním způsobem postarala o vyrovnání.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova po 72 minutách hry smetla 6:1, 6:1 bývalou vítězku Australian Open Sofii Keninovou a přerušila sérii pěti porážek.

"Před zápasem jsem se kupodivu cítila dobře. Cítila jsem se dobře už v úterý během tréninku a byla jsem kousek od toho, jestli jít hrát nebo ne. Ale ten jetlag byl pořád velký, tak jsem to radši nechala," vrátila se Vondroušová v rozhovoru pro Českou televizi k rozhodnutí nenastoupit proti Švýcarsku.

Světová sedmička Vondroušová diktovala proti Keninové tempo hry. Soupeřce nedovolila v prvním setu jediný bod na servisu a za 32 minut ho získala. Američanka jí cestu k dílčímu úspěchu usnadnila 22 nevynucenými chybami.

Ani ve druhém setu Vondroušová nezvolnila a dál Keninovou přehrávala. Američanka znovu až v závěru odvrátila hrozbu kanára, když získala za stavu 0:5 první game při svém podání. Víc už ale nezvládla a Vondroušová zakončila utkání využitím prvního mečbolu.

Statistiky utkání. Livesport

"Výsledek vypadá jednoduše, ale bylo tam hodně shod a výhod. Bylo důležité nějak udržet ty gamy. V úvodu druhého setu jsem otáčela z 0:40, to bylo hodně klíčové. Ten výsledek úplně neodpovídá tomu, jak to vypadalalo," komentovala Vondroušová.

"Věděla jsem , že ona do toho půjde. Včera hrála tři hodiny, tak jsem se jí snažila držet ve výměnách a trochu ji rozběhat. Tam ona není moc silná. Když chytne rytmus a začne to střílet, tak se s tím nedá nic moc dělat," uvědomovala si Vondroušová.

Vondroušová v národním týmu vyhrála ve dvouhře 11. zápas za sebou 2:0 na sety, včetně deblu uspěla dokonce potřinácté v řadě.

V rozhodující čtyřhře uspěly Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou, Majitelky sedmi grandslamový trofejí či olympijského zlata, které se v pondělí vrátily z Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu, porazily 6:3, 7:5 dvojici Danielle Collinsová a Taylor Townsendová a odšpuntovaly české oslavy. Na lavičce se mohly radovat i debutantky Marie Bouzková s Lindou Noskovou, které bodovaly v úterý proti Švýcarkám.

"Před zápasem jsme se s Kačkou bavily, co nás čeká. Řešily jsme to i s kapitánem. Myslím, že nás ničím nepřekvapily a byly jsme připravené na všechno, co na nás zkusily," pochvalovala si Krejčíková.

"Ta výhra je speciální. Je to týmová soutěž a reprezentovat Česko je ta největší věc. Vyrostly jsme na tom. Mám ze semifinále obrovskou radost a budeme bojovat dál," řekla České televizi Krejčíková.

Sedmadvacetileté Češky potvrdily proti Townsendové s Collinsovou dlouholetou sehranost. Soupeřky přehrály v počtu vítězných míčů 30:12 a sedmkrát prolomily jejich servis.

"Jsem moc ráda, že se nám to povedlo. Byl to bojovný zápas, nevzdaly jsme jediný míč. Reprezentovat nás baví jsme teď šťastné, že jsme v semifinále. Hrály jsme dobře a výhru jsme si zasloužily," doplnila Siniaková.

"Musím poděkovat divákům, byli skvělí. Dnes to bylo po všech stránkách strašně těžké utkání pro všechny, co dneska nastoupily," hodnotil kapitán Petr Pála.

O finále proti Kanadě

Češky postupem do semifinále vyrovnaly loňský výsledek. V sobotu budou od 16:00 SEČ usilovat o první finále od roku 2018, kdy v domácím prostředí po výhře nad Američankami slavily poslední 11. triumf. Utkají se s Kanadou, kterou naposledy v roce 2019 v barážovém utkání přehrály 4:0 na zápasy.

Kanaďanky vede předloňská finalistka US Open Leylah Fernandezová s osmnáctiletým objevem posledních týdnů Marinou Stakusicovou, ve čtyřhře se opírají o body Eugenie Bouchardové s Gabrielou Dabrowskou. Ve skupině C porazily domácí Španělsky i Polky shodně 3:0 a v pátek odpočívaly. Kanada je mezi čtyřkou nejlepších podruhé v historii a poprvé od roku 1988.

"Tu druhou hráčku moc neznám. Myslím, že tady vyhrála dva zápasy. Jedničkou je Fernandezová, mají dobrého debla. Očekávám, že proti Fernandezové bude hrát Maky, což bude těžký souboj dvou levorukých hráček, které hodně běhají a hrají dlouhé výměny. Bylo by dobré, kdyby tam šla Maky za stavu 1:0. Ale kdo bude hrát první dvouhru, to v tuto chvíli nevím," naznačil Pála sestavu pro souboj s Kanadou.

O první místo ve finále svedou v sobotu souboji Italky se Slovinkami, které se díky nejlepší procentuální úspěšnosti vyhraných setů dostaly mezi nejlepší kvarteto v neprestižnější ženské týmové soutěži poprvé.