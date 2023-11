Byl to zápas elitních hráček, řekla Krejčíková o klíčové čtyřhře a ocenila výkon Fernandezové

Jejich výhra by posunula český tenisový tým do finále turnaje o Pohár Billie Jean Kingové, místo toho ale Barbora Krejčíková (27) a Kateřina Siniaková (27) překonávaly zklamání. V sobotní rozhodující čtyřhře podlehly kanadskému páru Leylah Fernandezová, Gabriela Dabrowská, 5:7, 6:7 a výběr kapitána Petra Pály prohrál semifinále 1:2 na zápasy. V rozhovoru s novináři sedminásobné grandslamové vítězky v deblu řekly, že vyrovnaný duel rozhodlo pár míčků.

"Celý zápas jsme byly semknuté, hecovaly se a věřily, že to dotáhneme. Utekl nám první set a prohrávaly ve druhém, ale pořád jsme bojovaly a věřily, že se to dá otočit. Byl to zápas elitních hráček, všechny jsme dobře podávaly a bylo to o jednom, dvou míčcích. Ty bohužel nebyly teď na naší straně," uvedla Krejčíková.

Sedmadvacetiletá tenistka vstupovala do utkání se sebevědomím. V úvodní dvouhře porazila Marinu Stakusicovou 6:2, 6:1. Se Siniakovou uspěla i v předchozích čtyřhrách proti Švýcarkám a Američankám ve skupině.

"Když jsem vyhrála tu dvouhru, měla jsem obrovskou radost. Byla to pro mě důležitá výhra, ta v pátečním deblu byla také důležitá. Akorát teď to prostě není ta celková týmová výhra, ale jenom singl. Je to týmová soutěž a to jsme nevyhrály," podotkla Krejčíková.

Češky v prvním setu nedokázaly prolomit servis soupeřek, naopak za stavu 5:5 o podání přišly. Siniaková zaznamenala proti brejkbolu dvojchybu. "Pod tlakem jste pořád. Byla škoda, že dvojchyba padla zrovna na tenhle moment. Jinak jsem neservírovala špatně," řekla Siniaková.

Čtyřhra v Poháru Billie Jean Kingové se hraje bez výhod a při stavu 40:40 získává game pár, který vyhraje následující fiftýn. "Určitě je to těžké. S tímhle počítáním je každý míček důležitý," doplnila Siniaková.

Ve druhé sadě sice olympijské šampionky z Tokia smazaly za stavu 3:4 manko brejku, prohrály ale v tie-breaku 3:7. "Jsme zklamané jako tým, že nám to nevyšlo a ten druhý bod do šatny nepřinesly," řekla Krejčíková.

Klíčovou hráčkou byla jednadvacetiletá Fernandezová. Nejprve porazila Markétu Vondroušovou, srovnala stav semifinále a poté pomohla i ve čtyřhře Dabrowské. "Hrála skvěle a asi se čekalo, že když to bude 1:1, tak nastoupí. Zvládla to dobře. V těchto zápasech jste připravení, že tam ta hráčka půjde, Bára má taky za sebou dva zápasy a všechny jsme na to připravené," dodala Siniaková.