O postup do semifinále. Češky v BJK Cupu vyzvou Američanky, stačí jim jakákoli výhra

O postup do semifinále. Češky v BJK Cupu vyzvou Američanky, stačí jim jakákoli výhra

Proti USA už by měla nastoupit i Markéta Vondroušová.

České tenistky se odpoledne utkají s Američankami o účast v semifinále Billie Jean King Cupu a po úterním vítězstvím 3:0 nad obhájkyněmi titulu Švýcarkami jim stačí k postupu jakákoli výhra. Zápas začne v Seville nejdříve v 16:00. Američanky vstoupily do skupiny A utkáním proti Švýcarsku až ve čtvrtek.

Kapitán Petr Pála proti Švýcarkám nečekaně nenasadil světovou sedmičku a wimbledonskou vítězku Markétu Vondroušovou. Ve dvouhrách vsadil na Lindu Noskovou a Marii Bouzkovou, které v soutěži prožily úspěšný debut. "Ono to zvenku vypadá jako velký tah, ale když to člověk vidí v šatně, jak se holky, které přiletěly z Mexika z Turnaje mistryň, cítí, tak to zase tak není," vysvětloval Pála.

Proti týmu USA už by měla Vondroušová nastoupit. "Bude určitě hrát. Uvidíme, kdo půjde do druhého singla. Dáme hlavy dohromady," uvedl Pála, která má k dispozici také Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. "Američanky hrají zápasy za sebou, což je pro ně nepříjemné. Mají ale široký kádr a můžou nasadit různé varianty," dodal kapitán, který nominaci oznámí hodinu před zápasem.

Češky se utkají s Američankami v Poháru Billie Jean Kingové podruhé v krátké době. Loni je porazily v rozhodujícím duelu o postup do semifinále v Glasgow 2:1. Rozhodly už po dvouhrách, Vondroušová porazila Danielle Collinsovou a Siniaková zdolala Coco Gauffovou. Američanky jsou s osmnácti tituly nejúspěšnějším týmem soutěže, Češky jsou s jedenácti triumfy hned za nimi.

USA se musí v Seville obejít bez tří nejlepších hráček. Vedle světové trojky a vítězky letošního US Open Gauffové chybí také Jessica Pegulaová (5.) a Madison Keysová (12.). Kapitánka Kathy Rinaldiová má k dispozici Collinsovou (55.), Sofii Keninovou (33.), Sloane Stephensovou (48.), Peyton Stearnsovou (53.) a Taylor Townsendovou (80.). "Všechny jejich hráčky mají víceméně podobnou kvalitu, takže je asi jedno, kdo za ně nastoupí," podotkla Nosková.

Linda Nosková pomohla k triumfu nad Švýcarkami výhrou nad Céline Naefovou. Profimedia

Češky se s Američankami utkají popatnácté. Mají s nimi negativní bilanci 4:10, poslední dva duely ale vyhrály. Vedle loňského zápasu v Glasgow je porazily ještě ve starém systému soutěže ve finále v roce 2018 v Praze. Šlo o dosud poslední triumf Pálova týmu v soutěži.

"Američanky mají variabilní tým a naší malou výhodou je, že se můžeme podívat, jak budou hrát se Švýcarskem. Může to být hodně vyrovnaný zápas. Jsme v trošku lepší pozici," uvedl trenér David Kotyza.