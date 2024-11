Pála před Pohárem B. J. Kingové: Absence Muchové je komplikace, ale naše šance jsou velké

Bez zraněné Karolíny Muchové a s novou jedničkou Lindou Noskovou odletěly v úterý české tenistky do Málagy, kde zabojují ve finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové. Výjimku tvoří jen Kateřina Siniaková, která dorazí po účasti na Turnaji mistryň v Rijádu ve středu. Kapitán Petr Pála v on-line rozhovoru s novináři řekl, že i přes absence mají Češky silný tým a velké šance.

"Komplikace to je (absence Muchové), protože to přišlo skoro na poslední chvíli. Kája je skvělá hráčka, po pauze naskočila neskutečně a předváděla výborné zápasy. Určitě se těšila, tak snad to vyjde příští rok. Tým ale máme stále silný. Možná nás teď nemusí považovat za favority, ale holky jsou výborné. Naše šance jsou pořád velké," uvedl Pála.

Vedle Noskové a Siniakové jsou v týmu Marie Bouzková, Sára Bejlek a Dominika Šalková. Češky vstoupí do turnaje v sobotu, kdy se ve čtvrtfinále utkají buď s domácím Španělskem, nebo Polskem. Jejich zápas je na pořadu ve středu.

"Ať postoupí Polsko, nebo Španělsko, tak už sice budou mít za sebou jeden vítězný zápas, ale proti nám se určitě nadřou. Musíme dát dohromady, kdo nastoupí, kdo bude hrát čtyřhru a uvidíme, jak to půjde soupeřkám. Podíváme se, co nás může čekat. Těším se a to samé holky. Když chytnou formu, může se stát cokoliv," podotkl Pála.

V roli jedničky bude devatenáctiletá Nosková, které patří v žebříčku WTA 26. místo. Letos vyhrála první titul na okruhu v Monterrey, hrála také čtvrtfinále Australian Open, kde vyřadila i světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou. "Je to trochu zvláštní. Před rokem jsem tu byla poprvé a teď jsem jednička. Holky jsou ale fajn. Potkáváme se i během roku na turnajích a jsme si o hodně blíž," řekla Nosková.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy odletěla dnes s Bejlek a Pálou z Prahy, Šalková a Bouzková dorazily do Málagy po vlastní ose. Siniaková, jež v sobotu hrála finále čtyřhry na Turnaji mistryň v Rijádu, přiletí do Španělska ve středu.

"Věřím, že má nahráno dost. A když letošní porci zápasů doteď vydržela, tak vydrží ještě o pár zápasů navíc. Na Turnaji mistryň hrála strašně solidně a je to obrovsky důležitý článek týmu. Může hrát dvouhru i čtyřhru. Proto říkám, že tým máme silný. I když to s omluvenkami bude těžší, máme různé varianty," uvedl Pála.

Finálová fáze Poháru Billie Jean Kingové se v Málaze uskuteční poprvé, vloni se hrálo v Seville. V posledních dnech se bude turnaj překrývat s vyvrcholením Davis Cupu, které v Málaze odstartuje 19. listopadu. "Viděl jsem obrázky naší haly a vypadá hezčí a větší než v Seville. Další kurty jsou na trénink. Rád bych tam byl určitě přítomný, až Davis Cup v úterý začne," doplnil Pála.

Program BJK Cupu