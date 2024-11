Pohádka Slovenek v Málaze pokračuje. Po obratu proti Britkám jsou podruhé ve finále BJKC

FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Historicky druhý postup do finále řídilo trio Šramková, Mihalíková a Hrunčáková.

Slovenské tenistky na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu v Málaze získaly další cenný skalp. Po Američankách a Australankách vyřadily také Britky a podruhé v historii postoupily do finále. O obrat se postaraly v životní formě hrající Rebecca Šramková, jež otočila dvouhru týmových jedniček proti Katie Boulterová, a v deblu Tereza Miháliková s Viktórií Hrunčákovou. O zopakování triumfu z roku 2002 se utkají s Italkami.

Emma Raducanuová zvládla na probíhajícím finálovém turnaji Billie Jean King Cupu všechny tři zápasy. Jako favoritka nastoupila proti Jule Niemeierové, Rebecce Marinové i Viktórii Hrunčákové a ani v semifinále se Slovenskem nepřipustila ztrátu setu.

Bývalá šampionka US Open měla v obou setech náskok dvou brejků, ale v koncovce pokaždé znervózněla a dovolila Hrunčákové snížit na 4:5 z jejího pohledu. V tu chvíli ale někdejší světová desítka pokaždé zachovala chladnou hlavu a obě sady na druhý pokus suverénně dopodávala.

Raducanuová, která absolvuje svou první akci po skreči na konci září v Soulu, zaznamenala osm es a vyrobila jednociferný počet nevynucených chyb. Britky poslala do vedení po hodině a 37 minutách a svou singlovou bilanci v BJK Cupu upravila na 6:1. Neuspěla pouze proti Markétě Vondroušové předloni v dubnu.

Katie Boulterová v posledních dnech jasně přehrála Lauru Siegemundovou i Leylah Fernandezovou, hlavní strůjkyni loňského kanadského triumfu. Skvěle začala i proti na podzim v životní formě hrající Rebecce Šramkové.

Náskok setu však ztratila, přestože dokázala v prostřední sadě srovnat z 1:4 na 4:4. Poslední dva gamy však patřily slovenské hráčce, která si tak vynutila pokračování. Šramková šla v rozhodujícím dějství do náskoku brejku, ale i tentokrát o vedení přišla. Stejně jako v předchozím dějství ovšem dokázala urvat koncovku poměrem 6:4.

Šramková, jež navázala na skalpy Danielle Collinsové a Ajly Tomljanovicové, prožívá nejlepší období kariéry. Od začátku září hrála svá úvodní tři finále na nejvyšším okruhu a v thajském Hua Hinu dokráčela až na vrchol.

Slovenský obrat dokonaly ve čtyřhře Tereza Mihalíková s Viktórií Hrunčákovou, které zametly po setech 6:2, 6:2 s duem Olivia Nichollsová a Heather Watsonová.

Slovensko si zahrálo semifinále po 11 letech, a to po senzačních skalpech s 18 triumfy nejúspěšnějších Američanek a Austrálie, třetí nejlepší země. A nyní slaví historicky druhý postup do finále, to první v roce 2002 přetavilo v triumf po výhře nad Španělkami. Letos je ve středečním finále čekají Italky v čele s Jasmine Paoliniovou.

