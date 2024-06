Krejčíková slaví první výhru od února. V Birminghamu jde dál i Bouzková, Plíšková vypadla

Barbora Krejčíková (28) vykročila za obhajobou loňského finále na turnaji v Birminghamu výhrou 6:1, 7:6 nad kvalifikantkou Darjou Savilleovou (30). Češka čekala na vítězství bez skreče soupeřky od ledna a mizernou letošní bilanci upravila na 6:7. První kolo zvládla i Marie Bouzková (25), finalistka předchozí akce v Nottinghamu Karolína Plíšková (32) naopak překvapivě končí.

Barbora Krejčíková vletěla do svého prvního letošního utkání na trávě proti kvalifikantce Darje Savilleové pěti vyhranými gamy v řadě. V první sadě povolila soupeřce jen jednu hru.

Ve druhém dějství Češka ve dvanácté hře nedopodávala utkání a musel rozhodnout tie-break. Zkrácenou hru získala poměrem 7:5 bývalá světová dvojka a v premiérovám vzájemném zápase potvrdila roli favoritky.

Nasazená dvojka Krejčíková tak vykročila za obhajobou loňského finále, do kterého prošla bez ztráty setu. V boji o titul byla nad její síly Jelena Ostapenková, která letos skončila už ve svém úvodním zápase.

Osmadvacetiletá Češka čekala na vítězství bez skreče soupeřky od čtvrtfinálové účasti na lednovém Australian Open. Kvůli zranění zad a nemoci přes dva měsíce vůbec nehrála a musela vynechat prestižní tisícovky v Dauhá, Dubaji, Indian Wells a Miami. Poté během antukového jara prohrála všechny čtyři zápasy.

Marie Bouzková právě na travnatých dvorcích ukončila loňskou krizi, když se druhým rokem po sobě probojovala do druhého týdne slavného Wimbledonu. Zatímco před rokem vypadla na obou generálkách hned v prvním kole, letos zahájila tuto část sezony vydřenou výhrou nad Heather Watsonovou v Birminghamu.

Česká favoritka sice proti soupeřce z konce druhé stovky žebříčku startující na divokou kartu stáhla v úvodní sadě skóre z 1:5 na 3:5, nicméně pak už potřetí ztratila servis a o úvodní set přišla. Ve druhém dějství potřebovala dva pokusy na vlastním podání na to, aby stav utkání dokázala srovnat.

V rozhodujícím setu se Bouzková dostala do velmi nepříznivého manka 2:5. Domácí Watsonová ale koncovku nezvládla a začala více chybovat. Bouzková nakonec získala pět her v řadě a po bezmála třech hodinách boje mohla slavit postup.

Statistiky zápasu. Livesport

Bouzkové se před Wimbledonem příliš nedaří ani v letošním roce. Na kontě má pouhé dvě čtvrtfinálové účasti, které zaznamenala v lednu v Aucklandu a ještě po cestě do dubnového finále na antuce v Bogotě.

O své třetí kariérní čtvrtfinále na nejrychlejším povrchu bude bývalá šampionka Livesport Prague Open bojovat proti Dianě Šnajderové. Jedno z travnatých čtvrtfinále zaregistrovala v roce 2021 právě v Birminghamu.

Karolína Plíšková získala v únoru svůj první titul po více než čtyřech letech a také se podívala do semifinále na jednom z prestižních podniků série WTA 1000. Jenže v následujících měsících se začala zase trápit a nejspíše není z krize venku ani po pár dní starém finále na trávě v Nottinghamu, v němž podlehla domácí Katie Boulterové.

Bývalá světová jednička totiž vypadla v Birminghamu hned v prvním kole s lucky loserem Caroline Dolehideovou. Favorizovaná Češka přitom vedla o set a v rozhodujícím dějství měla náskok 5:3 a také dva mečboly na returnu. Zápas nakonec ztratila v závěrečném tie-breaku, který za stavu 5:6 zakončila dvojchybou.

Statistiky zápasu. Livesport

Plíškové se v Birminghamu nikdy moc nedařilo. V tomto dějišti sice v roce 2015 postoupila do finále, nicméně každý z dalších šesti startů zakončila nejpozději ve druhém kole a už popáté ztroskotala hned v tom úvodním. Před slavným Wimbledonem by měla absolvovat ještě akci v Eastbourne, kde je přihlášená do kvalifikace.

Dolehideová, která má letos mizernou bilanci 9:15 a ve finále kvalifikace prohrála jednoznačně s Elinou Avanesjanovou, si připsala svou teprve druhou kariérní výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na trávě. O čtvrté čtvrtfinále na hlavním okruhu a první mimo betony se utká s nasazenou Elise Mertensovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Birminghamu