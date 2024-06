Putincevová v Birminghamu slaví první triumf na trávě, Tomljanovicová prohrála i páté finále

Julia Putincevová (29) slaví zisk třetího titulu a prvního mimo antuku. Kazašská tenistka ovládla z pozice nenasazené tenistky travnatý podnik WTA 250 v Birminghamu, kde ani jednou nemusela čelit žebříčkově lépe postavené soupeřce. Ve finále přehrála 6:1, 7:6 Australanku Ajlu Tomljanovicovou (31), která prohrála i své páté finále na hlavním okruhu.

41. hráčka světa Julia Putincevová v Birminghamu byla nenasazenou, ale ani jednou nenastoupila proti soupeřce, jež ve světovém žebříčku figuruje výše než ona sama. Postupně porazila Claru Burelovou (43.), Anhelinu Kalininovou (47.), Caroline Dolehideovou (64.), Elisabettu Cocciarettovou (44.) a ve finále si poradila i s Aljou Tomljanovicovou (190.).

Zatímco první set Putincevová vyhrála za necelou půl hodinu, na zisk druhé sady se nadřela výrazně více. Po ztrátě vedení 2:0 přišla o kontrolu nad vývojem a prohrávala 3:5. V 10. hře při servisu soupeřky a v tie-breaku dokonce čelila setbolu, oba však zlikvidovala a zvítězila 6:1, 7:6.

"Byl to skvělý zápas. Začala jsem výborně, ale Ajla pak zvýšila úroveň své hry. Hrála úžasně a nedala mi čas něco udělat či vymyslet. Na konci to bylo vyrovnané a měla jsem i trochu štěstí," komentovala Putincevová, jež vyhrála pátý ze šesti vzájemných soubojů.

Statistiky zápasu Julia Putincevová – Ajla Tomljanovicová Livesport

"Nevím, co cítím, protože jsem to vůbec nečekala. Je to skvělé a zároveň matoucí, protože jsem byla vždy dobrá na antuce. Ale najednou jsem dobrá i na trávě a to beru," usmívala se Putincevová.

Putincevová v celkově šestém finále a prvním na trávě získala třetí titul. Dosud slavila jen na antukách v Norimberku 2019 a Budapešti 2021. Všechna tři finále na tvrdém povrchu prohrála.

Jednatřicetiletá Tomljanovicová hrála finále na turnaji WTA popáté v kariéře a poprvé od ledna 2019, ale ani při premiéře na trávě čtvrtfinalistka Wimbledonu 2021 a 2022 na premiérový triumf nedosáhla. Letos bývalá 32. hráčka světa absolvovala teprve čtvrtý turnaj poté, co loni kvůli operaci pravého kolena odehrála jen 10 zápasů a v únoru podstoupila odstranění děložních myomů.

"Je skvělé tě zase vidět zpátky po těch různých zdravotních problémech. Zasloužíš si titul stejně jako já, jen jsem dnes byla o trochu lepší, ale doufám, že se jednou také dočkáš," dodala kazašská šampionka směrem ke své australské soupeřce.

Putincevová se nyní přesune na podnik WTA 250 v německém Bad Homburgu, kde ji v prvním kole čeká Američanka Peyton Stearnsová. Tomljanovicová si generálku na Wimbledon odbyde na pětistovce v Eastbourne a hned v prvním kole vyzve nasazenou Anastasii Pavljučenkovovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Birminghamu