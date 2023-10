Krejčíková náhradnicí pro Turnaj mistryň nebude. V Zhengzhou prohrála finále s Qinwen Zheng

Barbora Krejčíková (27) se druhou českou vítězkou turnaje WTA 500 v čínském Zhengzhou nestala. Ve finále v boji o třetí letošní a celkově osmý titul podlehla domácí Qinwen Zheng (21) a nezajistila si pozici druhé náhradnice pro Turnaj mistryň ve dvouhře. Číňanka se raduje z druhé trofeje a první na tvrdém povrchu.

Barbora Krejčíková po Wimbledonu odehrála pět turnajů a buď vypadla v prvním kole, nebo došla až do finále. Před měsícem v San Diegu přemožitelku nenašla, nyní v Zhengzhou poslední soupeřku překonat nedokázala.

Přitom po postupech přes Petru Martičovou, Lesju Curenkovou a Darju Kasatkinovou měla skvěle rozehrané i finále proti o šest let mladší Qinwen Zheng. Ale zatímco vývoj prvního setu otočila z 0:2 na 6:2, v dalších dvou sadách ji zaváhání servisu hned v úvodním gamu 'zlomilo vaz'.

Ve třetím dějství sice sedmadvacetiletá Češka dvakrát manko brejku smazala, ale na šestou ztrátu podání už v závěru utkání proti skvěle podávající soupeřce zareagovat nedokázala.

Krejčíková proti domácí hráčce zahrála o 12 winnerů méně (18:30) a přitom udělala o dvě nevynucené chyby více (30:28). Po téměř dvou a půl hodinách boje prohrála první vzájemný souboj 6:2, 2:6, 4:6 a neobhájila loňský triumf z Ostravy, kterou právě Zhengzhou připravilo o pořádání letošního ročníku.

"Rozhodně je to pro mě těžká porážka, ale odehrála jsem tady dobré zápasy a týden jsem si tu užila. Loni touhle dobou jsem vyhrála v Ostravě a o rok později jsem tady ve finále. Qinwen Zheng gratuluju ke skvělému turnaji, teď si vyhrála doma ty a užij si to," řekla Krejčíková, jež v celkově 12. finále a čtvrtém v této sezoně marně útočila na svůj 8. titul.

Vítězka předloňského Roland Garros Krejčíková se díky finálové účasti posune z 18. na 13. místo světového žebříčku. V hodnocení letošního roku bude dokonce jedenáctá a jen o osm bodů jí unikla pozice druhé náhradnice pro Turnaj mistryň ve dvouhře. Start na vyvrcholení sezony v mexickém Cancúnu má jistý ve čtyřhře, ve které bude s Kateřinou Siniakovou obhajovat loňské finále.

Také Siniaková si v neděli zahrála singlové finále a rovněž ona v Hongkongu neudržela vedení. Kanaďance Leylah Fernandezové nakonec podlehla i vinou zdravotních potíží a na titul nedosáhla.

Jednadvacetiletá Qinwen Zheng proměnila své třetí finále v druhý titul. Před domácím publikem získala svou nejcennější trofej a první z tvrdého povrchu, poprvé se radovala loni na antukovém podniku WTA 250 v italské Parmě.

"Poprvé jsem hrála na této pětistovce v Číně a moc jsem si užila zdejší atmosféru. Je to pro mě speciální pocit a moc děkuju celému týmu, bez kterého by to nešlo," radovala se Qinwen Zheng na slavnostním ceremoniálu, během kterého si zapívala i svou oblíbenou píseň.

Qinwen Zheng se stala teprve třetí hráčkou, která letos vyhrála turnaj kategorie WTA 500 z pozice nenasazené hráčky. Před ní se to povedlo jen Krejčíkové v Dubaji a Madison Keysové v Eastbourne.

V Zhengzhou se turnaj kategorie WTA 500 konal teprve podruhé. Trofej pro šampionku z prvního ročníku (2019) si odvezla Karolína Plíšková, po jejím triumfu se pak v Číně tři roky nehrálo kvůli koronavirovým omezením a také kauze Shaui Peng.

Výsledky turnaje WTA 500 v Zhengzhou