Alcaraz se omluvil za rozbití rakety, prohru s Monfilsem označil za nejhorší zápas v kariéře

Carlos Alcaraz (21) se v sobotu na svých sociálních sítích omluvil za to, že v zápase druhého kola na turnaji Masters v Cincinnati nezvládl ukočírovat emoce a rozbil raketu. Utkání s veteránem Gaelem Monfilsem (37) nakonec prohrál ve třech setech 6:4, 6:7, 4:6 a označil ho za jeden z nejhorších zápasů, který kdy hrál.

Španělský tenista se stal v letošní sezoně nejmladším hráčem, který vyhrál French Open a Wimbledon v jednom roce. Po náročném programu na olympiádě se však odhlásil z Masters v Montrealu, aby se lépe připravil na podnik v Cincinnati, kde z minulého roku obhajuje finále. Zápas druhého kola proti veteránovi Gaelu Monfilsovi však vůbec nezvládl.

Kvůli špatnému počasí byl zápas druhého nasazeného proti Francouzovi odložen po prvním odehraném setu na další den. Alcaraz nedokázal využít vedení 1:0 na sety a prohrál 6:4, 6:7, 4:6. Rodák z El Palmaru po vypadnutí okomentoval prohru jako "nejhorší zápas" jeho kariéry.

Španěl nedokázal v průběhu třetího setu udržet emoce a čtyřikrát v řadě třísknul s raketou o zem. Na takové chování nejsme od Alcaraze zvyklí a mnozí fanoušci byli v šoku. Dvojnásobný vítěz Wimbledonu se však den po prohře na Instagramu omluvil za svůj přístup a oznámil, že se připravuje na US Open, kde vše napraví.

"Chci se omluvit za svůj včerejší přístup, nebyl dobrý a to by se na kurtu stávat nemělo," napsal. "Jsem také pouze člověk, nervy se nahromadily a někdy je velmi těžké se ovládat, když je tam to napětí. Budu pracovat na tom, aby se to už neopakovalo," zveřejnil na svých sociálních sítích.