Alcarazův cíl do konce roku? Chci být světovou jedničkou, hlásí před turnajem v Cincinnati

Stal se z něj nejmladší hráč, který dokázal vyhrát French Open a Wimbledon v jedné sezoně. Carlos Alcaraz (21) zažívá nejpovedenější období své kariéry, které podtrhuje i stříbrná medaile z olympijských her v Paříži. Španělský tenista uvedl, že jeho cílem je zakončit ročník na postu světové jedničky.

Rodák z jihu Španělska, který ve strhujícím finále olympiády prohrál s Novakem Djokovičem, se tento týden vrací do akce na Cincinnati Open. Alcaraz na jednom z největších amerických turnajů může získat cenný náskok před srbským tenistou a Italem Jannikem Sinnerem, který by ho mohl přiblížit k postu světové jedničky. Sinner není po nemoci v dobré formě a Djokovič se po vysněném olympijském triumfu z podniku v Cincinnati odhlásil a neobhájí tak titul z minulého roku.

Alcaraz momentálně ztrácí na první místo v žebříčku ATP Live Race to Turin 450 bodů. Jedenadvacetiletý tenista má stále dostatek času, jelikož se body do této tabulky sbírají až do závěrečné soutěže v Turíně. Na jeden z posledních turnajů roku v Itálii se kvalifikuje osm nejlepších tenistů za danou sezonu, přičemž žebříček slouží také jako pomocné měřítko pro celoroční boj o post světové jedničky.

"Být jedničkou je samozřejmě cílem pokaždé a tento žebříček je pro mě důležitý. Pokud jste v něm na konci roku na prvním místě, v (hlavním) žebříčku je to také dost podobné, takže skončíte jako světová jednička," prozradil Alcaraz. "Soustředím se na to, abych hrál skvělý tenis, předváděl dobré výkony a zlepšoval se v žebříčku. Skončit letos jako světová jednička je teď jedním z mých hlavních cílů," dodal letošní vítěz French Open.

Loňský finalista z Cincinnati zahájí turnaj buď proti francouzskému veteránovi Gaelu Monfilsovi, nebo vítězi turnaje v Montrealu z předchozího týdne Alexeji Popyrinovi. Turnaj pod hlavičkou ATP Masters 1000 je důležitou přípravnou akcí před US Open, které se uskuteční od 26. srpna do 8. září.

"Jsem nadšený, že tu budu opět hrát. Na loňský rok mám samozřejmě skvělé vzpomínky. Dostal jsem se až do finále, kde jsem prohrál opravdu těsný a epický zápas s Djokovičem," přiznal Alcaraz.