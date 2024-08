Popyrin slaví první trofej z Masters, v Montrealu skolil pět členů TOP 20 včetně Rubljova

Alexei Popyrin (25) v Montrealu dotáhl svůj životní turnaj až na vrchol. Australský tenista si v Kanadě krátce po vystoupení na olympiádě došel pro třetí titul a první z turnajů Masters 1000, na nichž byl až dosud jen jednou ve čtvrtfinále. Ve finále 62. hráč světa porazil 6:2, 6:4 Rusa Andreje Rubljova (26) a po Tomáši Macháčovi ho tak nezastavilo ani pět členů TOP 20 včetně tří tenistů elitní desítky. Cestou odvrátil i tři mečboly.

Alexei Popyrin v červenci na antuce v Umagu prohrál hned v prvním kole s Jakubem Menšíkem a neobhájil loňský triumf. Velmi rychle ale dal na neúspěch zapomenout. Po osmifinále na olympiádě na pařížské antuce se přesunul do Severní Ameriky a aklimatizaci i přechod na tvrdý povrch zvládl bravurně.

Pětadvacetiletý Australan vstoupil do turnaje Masters 1000 v Montrealu výhrou nad olympijským vítězem ve smíšené čtyřhře Tomášem Macháčem a nastartoval cestu k životnímu úspěchu. Nezastavilo ho ani pět hráčů TOP 20 – Ben Shelton (14.), Grigor Dimitrov (10.), Hubert Hurkacz (6.), osm zápasů neporažený Sebastian Korda (18.) a Andrej Rubljov (8.). Poslední tři soupeře porazil během dvou dnů.

V osmifinále s Dimitrovem přitom čelil třem mečbolům, ve čtvrtfinále s Hurkaczem prohrával 3:6 a 1:3 a byl dva míčky od porážky. Nejsnadněji si paradoxně poradil až ve finále se světovou osmičkou Rubljovem, kterého přehrál i díky 18 winnerům z forhendu 6:2, 6:4 a po jarní výhře na antuce v Monte Carlu otočil vzájemnou bilanci na 2:1.

Bilanci s hráči TOP 10 si Popyrin vylepšil na 9:14, přičemž v Montrealu proti nim zaznamenal hned tři výhry. Nikdy předtím přitom na jednom turnaji neporazil ani dva hráče TOP 30.

"Tohle pro mě moc znamená. Je to odměna za veškerou tvrdou dřiny za ty roky, kterou jsem vynaložil. Za všechny ty oběti, které to přineslo. Nejen moje rodina, ale i má přítelkyně a tým pro mě obětují své životy a je úžasné, že jsem vyhrál tuhle trofej," řekl Popyrin, který se stal prvním australským vítězem Masters od Indian Wells 2003 (Lleyton Hewitt).

"Každopádně tohle je jeden z mála turnajů, na který se mnou necestovala přítelkyně. A já ten turnaj vyhrál," rozesmál se Popyrin. "Ale teď doufám, že dorazí do New Yorku," rychle si uvědomil možné následky.

Finále si Popyrin zahrál potřetí v kariéře a opět ho přetavil v titul. Navázal na triumfy z dvěstěpadesátek v Singapuru 2021 a Umagu 2023. Na podnicích Masters 1000 bylo jeho dosavadním maximem čtvrtfinále ze Cincinnati 2023, jehož obhajobu zahájí už ve středu proti francouzskému veteránovi Gaëlu Monfilsovi. V případě výhry vyzve Carlose Alcaraze.

V žebříčku ATP se Popyrin dlouho pohyboval na hraně první a druhé světové stovky, nyní se v ní ale pořádně ukotví. Vyletí z 62. na 23. místo.

Popyrin se stal čtvrtým žebříčkově nejníže postaveným hráčem, který vyhrál akci Masters 1000. V Montrealu byl z tohoto pohledu překvapivější už jen triumf Švéda Mikaela Pernforse v roce 1993.

Rubljov měl na kanadském Masters mizernou bilanci 1:5, letos však dokázal nejen zkompletovat čtvrtfinále na všech tisícovkách, ale vyšlápl si i na světovou jedničku Jannika Sinnera a nakonec jako první v sezoně postoupil do finále dvou podniků Masters 1000. Potřetí triumfovat a navázat na antukové tituly z Monte Carla 2023 a Madridu 2024 ale už nedokázal. Finálovou bilanci na hlavním okruhu má 16:10.

"By to pro mě pozitivní týden. Udělal jsem velký krok vpřed a jsem na sebe pyšný, že jsem po celý týden udržel psychiku. Dokonce i dnes. I když to bylo finále, byl jsem pod tlakem a dal průchod emocím, odvedl jsem v tomto ohledu dobrou práci," řekl Rubljov, který je na kurtu známý svými emotivními výstupy. Za jeden takový byl v březnu v Dubaji dokonce diskvalifikován a přiznal, že kvůli depresím musel navštěvovat i psychologa.

Nyní Rubljova stejně jako Popyrina čeká generálka na US Open. Do Masters v Cincinnati ruský finalista z roku 2021 vstoupí proti Francouzi Giovannimu Mpetschimu Perricardovi, nebo Zhizhen Zhangovi z Číny. V Ohiu si navíc znovu zahraje i čtyřhru s krajanem Karenem Chačanovem.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Montrealu