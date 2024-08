Pegulaová zvládla premiérovou roli obhájkyně titulu, znovu po roce ovládla tisícovku v Kanadě

Jessica Pegulaová si ve 30 letech odbyla úspěšnou premiéru v roli obhájkyně titulu. Na Canadian Open v Torontu americká tenistka zopakovala loňský triumf z Montrealu, když ve finále zdolala 6:3, 2:6, 6:1 krajanku Amandu Anisimovovou (22) a získala celkově šestou trofej, z toho třetí na podniku WTA 1000.

Světová šestka Jessica Pegulaová sice už vyhrála pět turnajů, ale až v Torontu měla poprvé kariéře šanci obhajovat triumf z předchozí sezony. A byla úspěšná. Zatímco loni ovládla Canadian Open v Montrealu i díky skalpu Igy Šwiatekové, letos v Torontu využila absence několika hvězd odpočívajících po olympiádě a ve všech pěti duelech potvrdila roli papírové favoritky.

Po Karolíně Plíškové, Ashlyn Kruegerové, Peyton Stearnsové a Dianě Šnajderové si ve finále poradila i s Amandou Anisimovovou, byť poprvé na turnaji ztratila set, a velmi rychle si spravila náladu po neúspěšném vystoupení na olympijském turnaji na pařížské antuce.

Třicetiletá Američanka porazila o osm let mladší Anisimovovou v rychlém třísetovém utkání po hodině a půl 6:3, 2:6, 6:1, i druhé letošní střetnutí vyhrála ve třech setech a vzájemnou bilanci upravila na 3:0.

Pegulaová startovala na Canadian Open počtvrté v kariéře a opět nechyběla v semifinále. Se zápasovou bilancí 17:2 je druhou nejúspěšnější po Monice Selešové a jako teprve sedmá a první od roku 2000 dokázala zopakovat triumf z předchozí ročníku na turnaji, o jehož pořadatelství se pravidelně střídají dvě největší kanadská města.

"Toronto je krásné, navíc je blízko Buffala. Měla jsem tady spoustu kamarádů, rodinu, prarodiče a dokonce přijel i manžel. Je to skvělé, protože na většině turnajů se mi tohle nepoštěstí," řekla Pegulaová. "A vyhrát takový turnaj a sdílet s nimi tyhle okamžiky je prostě něco výjimečného. Nevím, co zatím je, ale v Kanadě se mi daří... Takže jo, beru to," smála se Američanka.

Rodačka z Buffala Pegulaová proměnila své celkově 12. finále v 6. titul, na turnaji WTA 1000 zvítězila potřetí. Své první dva triumfy z Washingtonu 2019 a Guadalajary 2022 neobhajovala, letos ji čeká ještě obhajoba v Soulu a příští rok v Berlíně.

Na turnaji kategorie WTA 1000 obhájila titul jako první od Igy Šwiatekové (Řím 2021 a 2022), na tvrdém povrchu to dokázala naposledy Ashleigh Bartyová (Miami 2019 a 2021).

Pegulaová se přitom letos i vinou různých zdravotních problémů marně dostávala do optimální formy a na největších akcích se neprosadila. Na Australian Open, ve Wimbledonu i na olympiádě skončila již ve druhém kole a na Roland Garros vůbec nestartovala. Jediné finále v červnu na trávě v Berlíně přetavila v triumf, byť čelila pěti mečbolům.

Bývalá vítězka dívčího US Open a semifinalistka French Open ve dvouhře žen Anisimovová, jež loni v 21 letech přerušila kariéru kvůli syndromu vyhoření, v Torontu vyřadila čtyři hráčky TOP 20 včetně světové trojky Aryny Saabalenkové a zahrála si své čtvrté a dosud největší finále. Na třetí titul ale nedosáhla.

"Začala jsem znovu pracovat, dala hlavu dolů a snažila se vrátit ke sportu s uvolněnějším pocitem. Snažím se užívat si každý den tak, jak přijde, a nebrat všechno tolik vážně. Pak to bere radost ze spousty věcí. Takový přístup mi v životě hodně pomohl," svěřila se Anisimovová.

Dvaadvacetiletá americká tenistka, dcera ruských imigrantů, začínala sezonu mimo TOP 300. Nyní ve světovém žebříčku vyletí ze 132. na 49. místo, jejím maximem je 21. příčka. "Normálně to nedělám, ale musím říct, že jsem na sebe pyšná. Letos jsem toho spoustu překonala," uvědomuje si Anisimovová.

Pegulaovou nyní čeká rychlý přesun na další tisícovku do Cincinnati, kde začne proti Dajaně Jastremské, nebo Karolíně Muchové. Anisimovová příští týden v New Yorku zahájí kvalifikaci o start na US Open.

