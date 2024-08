Lehečka je po čtvrt roce zpátky na kurtech, v Cincinnati zdolal antukáře Navoneho

Jiří Lehečka (22) se po tříměsíční pauze zaviněné únavovou zlomeninou obratle vrátil vítězstvím. Na úvod Masters 1000 v Cincinnati český tenista porazil v utkání nízké kvality 7:6, 6:3 argentinského antukáře Mariana Navoneho (23), který mimo oranžovou drť prohrál i svůj 9. zápas. Lehečka ve druhém kole vyzve Daniila Medveděva.

Jiří Lehečka v úvodu sezony v australském Adelaide získal první titul na okruhu ATP a na přelomu dubna a května si v Madridu po skalpech Rafaela Nadala či Daniila Medveděva zahrál poprvé v semifinále turnaje Masters 1000. Jenže boj o finále kvůli zhoršujícím se bolestem zad vzdal a vyšetření pak odhalila únavovou zlomeninu obratle.

Následovala čtvrt roku dlouhá léčba, během které chyběl na Roland Garros, ve Wimbledonu či olympiádě. Na kurty se vrací tento týden na tvrdém povrchu v americkém Cincinnati, kde v pondělí přišel kvůli nemocnému parťákovi Casperu Ruudovi o test formy a rozehrání ve čtyřhře.

Začal tak zostra rovnou ve dvouhře, nicméně soupeře na rozehrání měl přijatelného. Narazil na argentinského antukáře Mariana Navoneho, který mimo oranžovou drť odehrál včetně kvalifikací a challengerů jen osm utkání a uhrál v nich jediný set. A Lehečka roli favorita na americkém betonu potvrdil, byť výkon měl k ideálu hodně daleko.

První set Lehečka získal až v tie-breaku, když si ani jeden z hráčů nevypracoval brejkbol. Ve druhé sadě český tenista ztratil ve třetí hře podání, ale zareagoval rebrejkem, získal 5 ze 6 posledních gamů a po necelé hodině a půl zvítězil 7:6, 6:3.

Aktuálně 35. hráč světa Lehečka zahrál jen 11 winnerů a spáchal 24 nevynucených chyb. Jihoamerický soupeř, který v žebříčku figuruje jen o tři příčky níže, chyboval ještě častěji.

Postupem do 2. kola Lehečka v Cincinnati překonal svůj výsledek z loňského debutu. O postup do dalšího kola se utká se světovou pětkou Daniilem Medveděvem, s nímž má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1:1. Ani zápas ale ještě nedohráli - ve Wimbledonu vzdal český mladík, letos v Madridu skrečoval Rus.

Po Cincinnati by se měl Lehečka přesunout už do New Yorku a připravovat se na US Open. Loni si sice dva dny před posledním grandslamem sezony zahrál ve Winston Salemu své premiérové finále, ale ve Flushing Meadows pak selhal hned v prvním kole a zřejmě i proto letos finálovou účast obhajovat nebude.

Macháč začne ve středu

Druhý český zástupce Tomáš Macháč do turnaje vstoupí až ve středu, kdy se postaví Australanu Maxi Purcellovi. Pokusí se spravit si náladu po nezdaru v Montrealu, kde před týdnem v prvním vstoupení po triumfu na olympijském turnaji v mixu podlehl pozdějšímu šampionovi Alexeii Popyrinovi.

Šanci zahrát si na Masters v Ohiu měl i Jakub Menšík, při premiéře na přípravných turnajích před US Open se mu ale nedaří. Po Montrealu neprošel kvalifikací ani v Cincinnati, kde vypadl hned v prvním kole. S Australanem Aleksandarem Vukicem prohrál 6:7, 2:6, byť v první sadě vedl 5:2 a měl setbol. Před obhajobou třetího kola na závěrečném grandslamu sezony se osmnáctiletý Čech měl představit ještě ve Winston Salemu, ale nakonec se odhlásil.

V Cincinnati se již na rozdíl od Montrealu představí téměř kompletní světová špička kromě odpočívajícího olympijského šampiona a obhájce titulu Novaka Djokoviče a zraněného Alexe de Minaura.

