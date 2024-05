Lehečka přijde o Roland Garros, česká jednička utrpěla únavovou zlomeninu

Tenista Jiří Lehečka (22) utrpěl únavovou zlomeninu bederního obratle a přijde o účast na Roland Garros. Nejistý je také jeho start ve Wimbledonu. Webům iDNES.cz a iSport.cz to řekl hráčův trenér Michal Navrátil. Druhý grandslamový turnaj sezony začne v Paříži 26. května.

Lehečka nedohrál kvůli zranění zad minulý týden antukový turnaj v Madridu, kde se poprvé dostal na akci ATP 1000 do semifinále. V soutěži vyřadil například držitele 22 grandslamových titulů Španěla Rafaela Nadala. V boji o finále ale vzdal za stavu 3:3 v prvním setu Kanaďanovi Félixi Augeru-Aliassimovi.

Lehečkův tým měl po utkání podezření na únavovou zlomeninu obratle, které se potvrdilo. "Tím pádem je prognóza horší. Pauza vypadá na pět až osm týdnů. Řešíme to s profesorem (Pavlem) Kolářem a jeho týmem, léčba probíhá tam," řekl Navrátil.

Kariérní statistiky Jiřího Lehečky. Livesport

"Jirka je z toho skleslý. Pořádně si ani neužil výsledek z Madridu. Není to lehké zranění a bude záležet, jak na to tělo zareaguje. Je to ve hvězdách, jak rychle se bude zotavovat. Po čtrnácti dnech absolvuje kontrolní magnetické rezonance, cétéčka a bude se čekat, až se to zacelí a zahojí," uvedl hráčův trenér.

Lehečka kvůli zdravotním potížím vynechal i dřívější turnaje v Monte Carlu a Barceloně. Po postupu do semifinále v Madridu se posunul na 23. místo světového žebříčku, čímž si vyrovnal osobní maximum. Nyní ho ale čeká pauza. "Roland Garros určitě nemůže stihnout. Budeme chtít bojovat o Wimbledon, ale záleží, jak se situace vyvine," řekl Navrátil.

Wimbledon s otazníkem

Roland Garros začne za dva týdny, Wimbledon startuje 1. července. Na přelomu července a srpna se pak uskuteční olympijské hry v Paříži. "I kdyby se zranění povedlo doléčit co nejdřív, je otázka, kolik bychom vůbec měli času na přípravu. Dneska už jsme na úrovni, že nemůžeme brát věci na lehkou váhu a dělat něco amatérsky. Wimbledon bude s velkým otazníkem," podotkl Navrátil.

Vítěz letošního turnaje v Adelaide Lehečka má klidový režim. "Nemůže jít ani na kolo, nemůže plavat, nic podobného. Jirka už je takový profesionál, že se dokáže rychle adaptovat a nastavit do herního módu, ale tohle je složitější případ v tom, že nesmí dělat fyzické věci. O to bude comeback z mého pohledu komplikovanější," dodal Navrátil

Účast na Roland Garros už dříve odřekla loňská finalistka Karolína Muchová. Sedmadvacetiletá tenistka, která vloni nestačila v utkání o titul na světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, se zotavuje po únorové operaci pravého zápěstí.