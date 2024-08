Lehečka prohrál tříhodinovou noční bitvu s Tiafoem a do čtvrtfinále v Cincinnati nepostoupil

Jiří Lehečka (22) zakončil svůj první turnaj po tříměsíční zdravotní pauze v osmifinálové fázi na Masters v Cincinnati. Poslední česká naděje napříč dvouhrami odvrátila v noční bitvě s Francesem Tiafoem (26) tři mečboly ve druhé sadě, ale domácímu zástupci nakonec po tříhodinové řežbě podlehla 4:6, 7:6, 6:7. Američan se ve čtvrtfinále utká s Hubertem Hurkaczem (27), který se také vrací po zranění.

Jiří Lehečka tahal v tříhodinové bitvě s domácím Francesem Tiafoem dlouho za kratší konec, ale nakonec nebyl vůbec daleko od postupu do čtvrtfinále. Zatímco v úvodní sadě se nepropracoval k ani jednomu brejkbolu a v pátém gamu ztratil servis, od začátku druhého dějství byl Američanovi rovným protivníkem.

Druhý set žádný brejk nenabídl a rozhodnout musela zkrácená hra. Nejlepší Čech v žebříčku ATP v ní nevyužil dva setboly v řadě, ale zlikvidoval tři mečboly, dramatický tie-break urval poměrem 12:10 a vynutil si pokračování.

V rozhodující sadě smazal Lehečka manko 2:5 a také odvrátil mečbol na vlastním podání. I tentokrát došlo na tie-break a rodák z Mladé Boleslavi se dostal do vedení 4:2. Jenže pak prohrál čtyři body v řadě a na celkově šestý mečbol Tiafoea nedokázal zahrát těžký volej u sítě.

Lehečka může navzdory těsné porážce hodnotit vystoupení v Ohiu velmi pozitivně. Poslední český zástupce napříč dvouhrami odehrál svůj první turnaj po více než tříměsíční zdravotní pauze zaviněné únavovou zlomeninou obratle, porazil ve dvou setech Mariana Navoneho a bývalého šampiona a světovou pětku Daniila Medveděva a byl kousek od skalpu domácího Tiafoea.

Třetí letošní a zároveň kariérní čtvrtfinále na podnicích Masters si ale letos v Cincinnati nezahraje. Mezi nejlepší osmičku na prestižních tisícovkách prošel v březnu v Indian Wells a ještě v květnu v Madridu, kde skrečoval semifinále. Poté absolvoval zmíněnou zdravotní přestávku. Nyní se vydá do New Yorku, kde na konci srpna startuje poslední grandslam sezony US Open.

Statistiky zápasu. Livesport

Tiafoe je po skončení loňského US Open v krizi, ale v posledních týdnech se z ní úspěšně dostává. Po čtvrtfinále v Atlantě a semifinále ve Washingtonu postoupil do závěrečných kol také na Masters v Cincinnati. Čtvrtfinále je jeho novým maximem v tomto dějišti, kde zakončil poslední čtyři starty ve druhém kole.

Bývalý 10. a nyní 27. hráč pořadí přehrál v úvodních kolech ve dvou setech Alejandra Davidoviche i v posledních týdnech skvěle hrajícího Lorenza Musettiho a ve čtvrtfinále vyzve nasazenou pětku Huberta Hurkacze. Polák se před týdnem vrátil krátce po operaci menisku, odehrál pět zápasů a ve všech absolvoval tři sety. V osmifinále porazil 6:3, 3:6, 6:1 Flavia Cobolliho a zapsal čtvrtou výhru po zranění. Nyní ho dělí jediný krok od obhajoby loňské semifinálové účasti.

Další čtvrtfinálové souboje obstarají světová jednička Jannik Sinner s Andrejem Rubljovem, bývalý šampion Alexander Zverev s Benem Sheltonem a Jack Draper s Holgerem Runem.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati