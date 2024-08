Vondroušová se odhlásila z US Open a přijde kompletně o sezonu amerických betonů

Markéta Vondroušová (25) musí kvůli zdravotním problémům kompletně vynechat letní sezonu amerických betonů včetně závěrečného grandslamu roku US Open. Aktuální světová osmnáctka, která odehrála poslední soutěžní zápas ve Wimbledonu, tak nebude v New Yorku obhajovat loňské čtvrtfinále a v žebříčku vypadne z nejlepší třicítky.

Markéta Vondroušová odehrála poslední soutěžní zápas ve Wimbledonu, kde v roli obhájkyně titulu ztroskotala hned v prvním kole na outsiderce Jessice Bouzasové. Od té doby ruší bývalá česká žebříčková jednička a někdejší světová šestka jeden start za druhým.

Kvůli aktuálnímu zranění musela vynechat obhajobu stříbrné medaile na olympijských hrách v Paříži a na kurty se nevrátí ani v probíhající letní sezoně amerických betonů. Po tisícovkách v Torontu a Cincinnati musí vynechat také závěrečný grandslam roku US Open. V New Yorku se loni dostala až do čtvrtfinále a je jisté, že po skončení turnaje vypadne z nejlepší třicítky pořadí.

Rodačka ze Sokolova udělala pro start na olympiádě vše možné. Zranění je však zřejmě vážnější, protože do akce nenaskočila zpět ani v následujících týdnech a teď přijde i o poslední podnik velké čtyřky.

"Je mi to moc líto, ale ze zdravotních důvodů se neúčastním letošních olympijských her v Paříži. Doufala jsem do poslední chvíle, věřila, že by to mohlo jít alespoň v deblu, ale problémy s rukou mě na kurt nepustí. Soustředím se nyní na to, abych byla v pořádku na US Open, všem českým reprezentantům ve Francii budu držet palce na dálku," uvedla v průběhu turnaje Livesport Prague Open.

V hlavní soutěži US Open bude startovat minimálně 10 českých tenistů. V singlu žen úřadující wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková, Linda Nosková, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, Karolína Plíšková a Brenda Fruhvirtová a v mužské dvouhře Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Další české naděje musí do kvalifikace.