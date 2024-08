Lehečka se po zranění vrací do ráže, v Cincinnati si vyšlápl i na Medveděva a je v osmifinále

Jiří Lehečka (22) na první akci po tříměsíční odmlce zaviněné zlomeninou obratle vyhrál i druhý zápas a navíc si připsal skalp světové pětky Daniila Medveděva (28). Na Masters 1000 v Cincinnati porazil nervózního ruského favorita i díky odvrácení všech pěti brejkbolů 7:6, 6:4 a postoupil do osmifinále. V něm na českého mladíka čeká domácí Frances Tiafoe (26).

Jiří Lehečka v úvodu sezony v australském Adelaide získal první titul na okruhu ATP a na přelomu dubna a května si v Madridu i díky skalpu Rafaela Nadala zahrál poprvé v semifinále turnaje Masters 1000. Jenže boj o finále kvůli zhoršujícím se bolestem zad vzdal a vyšetření pak odhalila únavovou zlomeninu obratle.

Následovala čtvrt roku dlouhá léčba klidovým režimem, během které musel několik týdnů jen ležet a mohl pouze lehce popocházet. Přišel o Roland Garros, Wimbledon či olympiádu a svůj návrat si nalajnoval na US Open Series.

Sice stihnul až Masters 1000 v Cincinnati, ale na comeback po dlouhé pauze se navzdory zápasovému i tréninkovému výpadku dokázal velmi dobře připravit a porazil už dva soupeře. Po úvodním opatrném výkonu a výhře nad argentinským antukářem Marianem Navonem si pochvaloval především zdravotní stav bez bolestí, ve druhém kole proti Daniilu Medveděvovi se už do soupeře 'zakousl' s větším úsilím a postoupit dokázal i přes papírového favorita.

V prvním setu Lehečka ve třech různých gamech odvrátil po jednom brejkbolu a po skvěle zvládnutém tie-breaku se dostal vedení a zároveň výrazně posílil své sebevědomí. A když Medveděv nevyužil ani další dva brejkboly ve druhé sadě, psychicky labilní Rus ztrácel kontrolu nad svými emocemi.

Lehečka dostal za stavu 7:6 a 3:3 rady z hlediště od svého trenéra Michala Navrátila. "Hlídej si jen venky a jdi odzadu. Z toho blízko to máš 1:9," všiml si kouč. A jeho svěřenec se hned i díky chybám soupeře dostal k prvnímu brejkbolu, s jehož proměněním mu Medveděv pomohl dvojchybou.

A náskok už Lehečka nepustil. Na returnu sice nevyužil tři mečboly a zápas si musel dohrát sám. "Srovnej si myšlenky a dýchej," uklidňoval ho trenér. A český mladík koncovku zvládl, pátý mečbol proměnil přímým bodem z podání a na kameru pak napsal vzkaz: "Jsem zpátky!"

Statistiky zápasu Jiří Lehečka – Daniil Medveděv Livesport

"Je úžasné být zpátky," zopakoval v rozhovoru na dvorci. "Už je to dlouho, co jsem hrál na velkém kurtu, takže jsem si dneska užil každou chvilku. A vyhrát proti tak dobrému hráči, tak talentovanému hráči, jakým bezesporu Daniil je, to je pro mě bonus," nejlepší český tenista.

Aktuálně 35. hráč světa Lehečka sice udělal více nevynucených chyb (32:27), ale díky své aktivní hře soupeře přestřílel na vítězné údery 24:15. S bývalou světovou jedničkou a vítězem US Open 2021 si poradil na druhém turnaji po sobě, v květnu v Madridu mu soupeř po první setu vzdal.

Bilanci s hráči TOP 10 si rodák z Mladé Boleslavi vylepšil na 5:14. Kromě dvou skalpů Medveděva porazil dvakrát také dalšího Rusa Andreje Rubljova a jednou Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea.

O postup do čtvrtfinále a návrat do TOP 30 se Lehečka, který loni při debutu v Cincinnati vypadl v prvním kole, utká s domácím Francesem Tiafoem. Jediný vzájemný duel s aktuálně 27. hráčem světa loni na trávě ve Stuttgartu prohrál ve dvou setech.

Po Cincinnati by se měl Lehečka přesunout už do New Yorku a připravovat se na US Open. Loni si sice dva dny před posledním grandslamem sezony zahrál ve Winston Salemu své premiérové finále, ale ve Flushing Meadows pak selhal hned v prvním kole a zřejmě i proto letos finálovou účast obhajovat nebude.

Medveděv od loňského května, kdy v Římě získal již pátou trofej v roce 2023, čeká na titul a od březnového Indian Wells se nedostal do finále. Před obhajobou finále na US Open nevyhrál jediný zápas, minulý týden v Montrealu nestačil na Španěla Alejandra Davidoviche.

Lehečka zůstal posledním českým zástupcem v soutěži. Tomáš Macháč ztroskotal hned na prvním soupeři, ve středu odpoledne podlehl Australanu Maxi Purcellovi.

