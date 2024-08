Šwiateková si zahrávala. S Gračovovou zahodila vedení i pět mečbolů a musela do tří setů

Iga Šwiateková (23) v prvním utkání od zisku bronzové medaile z olympiády nezaváhala, byť musela po ztrátě vedení 6:0 a 5:2 a nevyužití pěti mečbolů do tří setů. Naturalizovanou Francouzku Varvaru Gračovovou (24) na tisícovce v Cincinnati porazila 6:0, 6:7, 6:2 a postoupila do osmifinále. V něm se světová jednička střetne s Ukrajinkou Martou Kosťukovou (22).

Šwiateková po již čtvrtém triumfu na Roland Garros odehrála jen dvě velké akce bez většího úspěchu. Na neoblíbené trávě ve Wimbledonu vypadla už ve třetím kole s Julií Putincevovou a na olympiádě na naopak oblíbené pařížské antuce získala po překvapivé semifinálové porážce s Qinwen Zheng alespoň bronzovou medaili.

Po krátkém odpočinku si před US Open naordinovala pouze tisícovku v Cincinnati, do které vstoupila třísetovou výhrou. Ruskou rodačku reprezentující Francii Gračovovou porazila 6:0, 6:7, 6:2, když ve druhém setu neudržela vedení 5:2 a neproměnila celkem pět mečbolů.

"Věděla jsem, že mám hru na to, abych ji porazila. Měla jsem pět mečbolů a byla to moje chyba, že jsem to neukončila. Ale to se stává. Nechtěla jsem se litovat. Těšila jsem se na další set a chtěla jsem se poučit z toho, co se stalo. Hrát jinak, tak jak jsem zápas začala," komentovala třiadvacetiletá Polka zaváhání ve druhém dějství.

Šwiateková v Cincinnati startuje popáté, o teprve druhé čtvrtfinále se loňská semifinalistka utká s Kosťukovou. Ukrajinku v obou vzájemných duelech porazila 2:0 na sety.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Cincinnati