Královna obratů. Siniaková utekla i ze stavu 1:6 a 0:3 a je letos poprvé v semifinále

Kateřina Siniaková (28) v americkém Clevelandu zdolala i svou třetí soupeřku po obratu z 0:1 na sety. Domácí nasazenou šestku Peyton Stearnsovou (22) porazila 1:6, 6:3, 6:4, přestože prohrávala 1:6 a 0:3 s mankem dvou brejků, poprvé v sezoně v hlavní soutěži vyhrála víc jak dva zápasy po sobě a po 10 měsících postoupila do semifinále. V něm osmadvacetiletá Češka vyzve nejvýše nasazenou Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie.

Kateřina Siniaková v uplynulých třech měsících slavila deblové triumfy na Roland Garros, ve Wimbledonu, na Livesport Prague Open a získala olympijské zlato v mixu. Ve dvouhře sice strádá, tento týden v Clevelandu se ale rve a během tří dnů vydřela už tři třísetové výhry po obratu z 0:1 na sety.

První dvě soupeřky rozehrané z kvalifikace udolala až v tie-breaku rozhodující sady. Japonskou teenagerku Sajaku Išijovou v úterý porazila až po odvrácení tří mečbolů, ve třetím setu otočila vývoj z 1:5. Ve středu proti Španělce Jessice Bouzasové v rozhodující sadě prohrávala 3:5 a čtyřikrát byla dva míčky od porážky. A ve čtvrtek si poradila s domácí Peyton Stearnsovou, i když prohrávala 1:6 a 0:3 s mankem dvou brejků.

Osmadvacetiletá Češka porazila pátou nasazenou Američanku, jež v předchozím kole vyřadila španělskou obhájkyni titulu Saru Sorribesovou, po 2 hodinách a 4 minutách hry 1:6, 6:3, 6:4 a oplatila jí vyřazení z loňského French Open.

Siniakové se podobně jako v předchozích kolech nedařilo na servisu a v úvodu utkání hraného za soumraku si ho pětkrát v řadě nedokázala udržet. Postupně se však začala prosazovat na returnu a 70% úspěšnost při proměňování brejkbolů jí nasměrovala k obratu.

Ten Siniaková nastartovala ziskem sedmi her a i když ve třetí sadě dvakrát nepotvrdila brejk, napotřetí to vyšlo. První mečbol jí ještě o šest let mladší soupeřka sebrala nekompromisním winnerem, ale při druhém chybovala a poslala českou tenistku dál.

Osmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové letos startuje již na 20. turnaji na okruhu WTA, teprve počtvrté vyhrála dva zápasy po sobě a poprvé se dostala přes tři soupeřky. Čtvrtfinále překonala na třetí pokus, postupem překonala červnová maxima z trav v Berlíně a Bad Homburgu. V květnu slavila triumf na antukovém podniku nižší kategorie WTA 125k ve španělské Lleidě.

Do semifinále turnaje WTA 36. singlistka a druhá deblistka světa Siniaková postoupila poosmnácté v kariéře a poprvé od loňského října, kdy v čínském Nanchangu proměnila jubilejní 10. finále v 5. titul.

O celkově 11. finále si Siniaková zahraje s nejvýše nasazenou Beatriz Haddadovou Maiaovou. S brazilskou vrstevnicí má vyrovnanou bilanci 1:1, když ji porazila 2:0 v mexické Guadalajaře 2022 a podlehla jí ve třech setech v Indian Wells 2023. Haddadová Maiaová ve čtvrtfinále smetla dvakrát 6:2 Francouzku Claru Burelovou a do semifinále postoupila podruhé v sezoně.

Výsledky turnaje WTA 250 v Clevelandu