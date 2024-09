Češi neuhráli bod ani s Austrálií. Letošní ročník Davis Cupu uzavřou už ve skupinové fázi

Čeští tenisté zakončí letošní finálový turnaj Davisova poháru už ve skupinové fázi a neobhájí čtvrtfinále z předchozího ročníku. Po Španělsku prohráli poměrem 0:3 i se svými loňskými přemožiteli z Austrálie. Jakub Menšík (19) podlehl 2:6, 7:6, 3:6 Thanasimu Kokkinakisovi (28) a zraněný Tomáš Macháč (23) dokázal odehrát jen pár bodů, než ve druhém gamu vzdal Alexeiovi Popyrinovi (25). Bod nezískali ani Menšík s Adamem Pavláskem (29) ve čtyřhře.

Jakub Menšík vstupoval do skupinové fáze letošního finálového turnaje Davis Cupu s bilancí 4:0. Postupně však přišel o neporazitelnost v nejprestižnější týmové soutěži ve čtyřhře i ve dvouhře. Ve středečním deblovém utkání po boku Adama Pavláska podlehl v tie-breaku rozhodující sady Španělům Carlosovi Alcarazovi a Marcelovi Granollersovi a ve čtvrtečním singlu byl po setech 2:6, 7:6, 3:6 nad jeho síly Thanasi Kokkinakis.

Český teenager ztratil za stavu 2:6, 4:4 hlavně kvůli vlastním chybám podání a následně měl poslední možnost poprvé v utkání sebrat Australanovi servis. To se mu povedlo, rozehrál se k lepšímu výkonu a druhý set nakonec ukořistil v tie-breaku suverénně 7:2.

Kokkinakis se ale nenechal nezdarem rozhodit a v závěrečném dějství si opět snadno hlídal gamy na vlastním podání. Menšík měl naopak i v rozhodující sadě potíže a v šestém gamu znovu zaváhal, ačkoli měl tři gameboly a vedení 40:15. Tentokrát už manko brejku smazat nedokázal.

Statistiky zápasu. Livesport

Menšík odehrál svůj první singlový zápas od US Open, kde byl třikrát jediný míček od premiérového postupu do osmifinále grandslamů, ale ani jeden ze tří mečbolů nevyužil. Rodák z Prostějova prožívá životní sezonu, během níž si poprvé zahrál finále na turnajích ATP a propracoval se do elitní stovky žebříčku.

Původně měl nastoupit k utkání týmových dvojek Jiří Lehečka. Úřadující šampion podniku ATP v Adelaide však po středečním nezdaru proti Robertovi Bautistovi onemocněl. "Ráno na snídani měl teplotu 37,8. Má nějakou virózu a je úplně nepoužitelný," uvedl kapitán českého výběru před soubojem s finalisty posledních dvou ročníků.

Kapitán Jaroslav Navrátil musel do druhé dvouhry nasadit Tomáše Macháče, situaci mu totiž pořádně zkomplikovala nemoc Lehečky a na výběr měl už jen deblového specialistu Adama Pavláska. Do utkání s Alexeiem Popyrinem tak poslal Macháče, který se ve středečním duelu s Carlosem Alcarazem zranil a ve čtvrtek nastoupil s obvázaným pravým lýtkem.

Osmifinalista nedávného US Open a aktuálně nejlepší Čech v žebříčku měl od prvního fiftýnu viditelně limitovaný pohyb a na kurtu vydržel jen pár minut. Už po prvním gamu se musel nechat ošetřovat a ihned poté na vlastním servisu utkání stejně jako ve středu skrečoval.

Už před utkáním čtyřhry existovala jen velmi malá šance, že Česko ještě může projít ze skupiny do vyřazovací fáze. Po porážce 4:6, 2:6 Menšíka a Adama Pavláska s vynikajícími deblisty Matthewem Ebdenem a Maxem Purcellem se však veškeré naděje na postup rozplynuly.

Skupinovou fázi hráli čeští tenisté ve španělské Valencii také loni a tehdy vyhráli všechny tři zápasy suverénně 3:0. Letos však stále čekají na první vítězství a už teď je jisté, že neobhájí loňskou čtvrtfinálovou účast.

Skupinu B zakončí sobotním duelem s Francií, do nějž zraněný Macháč dle svých slov určitě nenastoupí. Vyřazovací boje se uskuteční na konci listopadu ve španělské Málaze a postoupí do nich vždy dva nejlepší ze skupiny.

Naši sousedé z Německa jsou ve Skupině C v čínském Zhuhai velmi blízko k postupu do čtvrtfinále letošního ročníku finálového turnaje Davisova poháru. Po Slovácích přehráli poměrem 3:0 také Chile a teoreticky jim stačí, když Slovensko v pátek neporazí favority z USA 3:0.

Ve skupinové fázi se Němcům daří i bez světové dvojky Alexandera Zvereva. Stejně jako proti Slovákům rozhodli už po dvouhrách Maximilian Marterer a Yannick Hanfmann. První jmenovaný deklasoval 6:1, 6:3 antukového specialistu Tomáse Barriose Veru a set neztratil ani Hanfmann proti světové dvaadvacítce Alejandrovi Tabilovi (7:5, 6:4).

Vítězství Německa nad jihoamerickým týmem stvrdili debloví specialisté Kevin Krawietz s Timem Pützem. Finalisté nedávného US Open smetli bez ztráty servisu a za hodinu a 20 minut 6:1, 6:3 Barriose Veru a Matíase Sota.

Kanadský tým udělal další důležitý krok k postupu do čtvrtfinále letošního ročníku Davis Cupu. Předloňští šampioni si po Argentině poradili ve Skupině D v Manchesteru už po dvouhrách také s Finskem.

Denis Shapovalov přehrál 7:6, 6:2 outsidera a až 703. hráče světového pořadí Eera Vasu a Félix Auger-Aliassime smetl 6:2, 6:3 Otto Virtanena, proti němuž odvrátil všechny tři brejkbolové hrozby. Shapovalov s Augerem-Aliassimem poté zvládli i deblové utkání.

Kanadě stačí k postupu ze skupiny, aby domácí Britové v pátek porazili Argentinu. Finové jsou na tom přesně naopak. Pokud britský výběr potvrdí proti Argentině roli favorita, tak už budou bez šance na postup do vyřazovacích bojů.

