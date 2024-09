Tennis Tracker: Halepová chystá další návrat, Nadal zrušil účast v exhibičním Laver Cupu

Simona Halepová by se měla vrátit na kurty v říjnu v Hongkongu.

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 12. září?

Hlavní události

19:29 – Rafael Nadal zrušil po Wimbledonu a US Open účast i v Laver Cupu. Antukový král se letos vrátil po vážném zranění kyčle a poslední soutěžní zápas odehrál na olympiádě v Paříži, v němž prohrál se svým největším rivalem Novakem Djokovičem. Majitel 22 grandslamových trofejí si myslí, že by nebyl v příštím týdnu v Berlíně pro evropský tým dostatečným přínosem, a proto oblíbený exhibiční turnaj nakonec vynechá.

"Jsem opravdu zklamaný," uvedl Nadal v prohlášení. "Je to týmová soutěž a abych týmu Evropy skutečně pomohl, musím odvést maximum. Momentálně jsou tu jiní hráči, kteří mohou týmu pomoci vyhrát. Z Laver Cupu mám spoustu skvělých vzpomínek a fakt jsem se těšil na to, že budu u toho, když Björn (Borg) naposledy povede tým jako kapitán," dodal momentálně až 154. hráč světového žebříčku. Nadal si naposledy zahrál Laver Cup v roce 2022, kdy se v něm v Londýně loučil s kariérou jeho dlouholetý rival Roger Federer.

11:45 – Simona Halepová obdržela divokou kartu od organizátorů turnaje v Hongkongu, který se uskuteční na přelomu října a listopadu.

Rumunská tenistka dlouhé měsíce nemohla hrát kvůli dopingovému trestu, návrat ale uskutečnila v březnu v Miami. Pak se ještě objevila na květnové akci v Paříži, kde však kvůli zranění skrečovala zápas s McCartney Kesslerovou.

Další zprávy

21:09 – Nizozemci zahájili skupinu A v italské Boloni porážkou 1:2 s Belgií, ale tentokrát v rozhodující čtyřhře porazili brazilské outsidery a zvýšili své šance na postup do čtvrtfinále. Botic van de Zandschulp v úvodní dvouhře překvapivě nestačil 4:6, 6:7 na debutanta Joaa Fonsecu, který má minimum zkušeností s tvrdými povrchy i halovými podmínkami. Skóre však srovnal Tallon Griekspoor po vítězství 7:6, 6:4 nad antukářem Thiagem Monteirem a v deblovém utkání měli navrch 6:4, 7:6 Wesley Koolhof s Van De Zandschulpem proti Rafaelovi Matosovi a Marcelovi Melovi. Více informací najdete v článku.

20:53 – Čeští tenisté zakončí letošní ročník finálového turnaje Davisova poháru už ve skupinové fázi a neobhájí loňské čtvrtfinále. Po Španělsku prohráli poměrem 0:3 i se svými loňskými přemožiteli z Austrálie. Bod nedokázali získat ani Jakub Menšík s Adamem Pavláskem, kteří podlehli 4:6, 2:6 deblovým specialistům Matthewovi Ebdenovi a Maxovi Purcellovi. Více informací najdete v článku.

19:25 – Sára Bejlek musela kvůli dešti absolvovat osmifinálové utkání na antukovém podniku 125k v Lublani v hale a se slovinskou metropolí se nasazená čtyřka rozloučila už před branami čtvrtfinále. Osmnáctiletá Češka, která v posledních měsících bojovala se zdravotními problémy, nestačila 4:6, 3:6 na 496. hráčku světa Kristinu Dmitrukovou a dál čeká na první vítěznou sérii od senzačního dubnového osmifinále v Madridu.

19:10 – Tomáš Macháč dle očekávání nedohrál druhý singlový zápas v rámci utkání skupinové fáze Davisova poháru s Austrálií a Česko tak se svým loňským přemožitelem prohrálo už po dvouhrách, stejně jako ve středu se Španělskem. Nejlepších Čech v žebříčku ATP si proti Carlosovi Alcarazovi zranil pravé lýtko a v souboji s Alexeiem Popyrinem zvládl absolvovat jen pár fiftýnů a vzdal. Více informací najdete v článku.

18:38 – Českým tenistům se opět vzdálila obhajoba loňské čtvrtfinálové účasti na finálovém turnaji Davisova poháru. Jakub Menšík, který zastoupil nemocného Jiřího Lehečku, nestačil v úvodní dvouhře 2:6, 7:6, 3:6 na Thanasiho Kokkinakise. Stav utkání se bude snažit srovnat Tomáš Macháč, jenž musel ve středu kvůli křečím vzdát, stále není stoprocentně fit a bude čelit Alexeiovi Popyrinovi. Do čtyřhry jsou zatím nahlášeni Menšík s Adamem Pavláskem. Více informací najdete v článku.

18:23 – Linda Klimovičová si zahraje na podniku W75 ve Francii své největší čtvrtfinále v kariéře. Dvacetiletá Češka, která má ve čtvrtfinálové fázi skvělou kariérní bilanci 17:4, přehrála ve druhém kole 6:4, 6:1 Polku Ginu Feistelovou a v dalším zápase vyzve domácí Harmony Tanovou (H2H 0:0).

17:10 – Kanadský tým udělal další důležitý krok k postupu do čtvrtfinále letošního ročníku Davis Cupu. Předloňští šampioni si po Argentině poradili v Manchesteru už po dvouhrách také s Finskem. Denis Shapovalov přehrál 7:6, 6:2 outsidera Eera Vasu a Félix Auger-Aliassime smetl 6:2, 6:3 Otto Virtanena. Kanadě stačí k postupu ze skupiny, aby domácí Britové v pátek porazili Argentinu. Více informací najdete v článku.

15:57 – Jakub Nicod se dostal před týdnem do svého prvního čtvrtfinále a zároveň semifinále na challengerech a mezi nejlepší osmičku prošel také nyní v Bulharsku. Dvacetiletý Čech, který by měl mít jistý premiérový posun do TOP 300 žebříčku, udolal ve druhém kole 7:6, 6:7, 7:5 Davida Jordú ze Španělska. O vyrovnání svého osobního maxima na této úrovni se popere s nasazenou šestkou Lorenzem Giustinem (H2H 0:0).

15:48 – Michael Vrbenský získal na větším challengeru ve Štětíně svůj premiérový skalp TOP 100, ale navázat na něj nedokázal. Ve druhém kole prohrál jasně 3:6, 2:6 s kvalifikantem Alexejem Vatutinem, který figuruje v žebříčku až na 400. místě. Ruský tenista bude čtvrtfinálovým soupeřem Víta Kopřivy (H2H 1:3).

15:17 – Nominace pro utkání skupinové fáze finálového turnaje Davis Cupu mezi Českem a Austrálií je venku. Jiří Lehečka kvůli horečce do souboje s loňskými přemožiteli a finalisty posledních dvou ročníků nezasáhne, a proto Thanasiho Kokkinakise vyzve Jakub Menšík. Poté nastoupí Tomáš Macháč, jenž ve středu musel kvůli křečím vzdát, proti Alexeiovi Popyrinovi. Do čtyřhry jsou zatím nahlášeni Menšík s Adamem Pavláskem a Matthew Ebden s Maxem Purcellem.

Macháč nechybí v sestavě ani dnes, je ale otázkou, jak ho zdravotní potíže budou dál limitovat. "Situace je opravdu hodně vážná. Tomáš nastoupí a uvidíme, jak dlouho na kurtu vydrží. Negarantuju, že zápas dohraje," řekl Navrátil. "Ráno na snídani měl Lehečka teplotu 37,8. Má nějakou virózu a je úplně nepoužitelný. Ráno jsme s kluky a týmem seděli dvě hodiny. Za 18 let u Davis Cupu jsem řešil různé problémy, vždycky se nějak daly dohromady, ale tohle je neřešitelné," doplnil kapitán.

13:53 – Vít Kopřiva přerušil na challengeru ve Štětíně sérii tří porážek a dál obhajuje loňskou finálovou účast. Zatímco v úvodním kole byl kousek od porážky, v tom následujícím deklasoval 6:3, 6:0 německého lucky losera Sebastiana Fanselowa. Ve čtvrtfinále se pátý nasazený utká s krajanem Michaelem Vrbenským, nebo Alexejem Vatutinem.

08:50 – Němečtí tenisté ve skupinové fázi Davis Cupu v čínském Zhuhai porazili po Slovácích i Chilany a jsou jednou nohou ve čtvrtfinále. Nad Jihoameričany vedou po dvouhrách 2:0, když druhý bod přidal Yannick Hanfmann po výhře 7:5, 6:4 nad 22. hráčem světa Alejandrem Tabilem. Více informací najdete v článku.

07:03 – Dalibor Svrčina zakončil své působení na dalším challengeru v Číně ve druhém kole. Jednadvacetiletý Čech nestačil v této fázi v Guangzhou 6:2, 1:6, 2:6 na nasazenou trojku Michajla Kukuškina, který ve světovém pořadí figuruje o 170 míst výše.

07:01 – Třetím dnem v čínském Zhuhai pokračují boje ve skupině C skupinové fáze Davisova poháru. Za druhým vítězstvím, které je může výrazně posunout k postupu do čtvrtfinále, rázně nakročili Němci proti Chilanům. V úvodní dvouhře dominoval Maximilian Marterer, jenž smetl 6:1, 6:3 Tomáse Barriose Veru.

06:46 – Jannik Sinner jako první od roku 2017 (Rafael Nadal) vyhrál ve finále turnajů ATP 14 setů v řadě. Parádní šňůru nastartoval v lednu na Australian Open za stavu 0:2 na sety proti Daniilu Medveděvovi, následně ovládl finálové duely v Rotterdamu, Miami, Halle, Cincinnati a naposledy v neděli na US Open. Rekord drží Novak Djokovič, jenž v letech 2015 až 2016 vyhrál ve finále dokonce 20 setů po sobě.

06:35 – Olivia Gadecká na pětistovce v Guadalajaře porazila 6:3, 6:3 s kariérou se loučící světovou jedenáctku Danielle Collinsovou z USA, navázala na skalp Sloane Stephensové, připsala si druhý skalp hráčky TOP 50 a poprvé postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA. V něm dvaadvacetiletá Australanka, jež včetně kvalifikace neprohrála čtyři zápasy a osm setů v řadě, vyzve Italku Martinu Trevisanovou (H2H 0:0).

06:27 – Veronika Kuděrmetovová v mexické Guadalajaře předvedla ve druhém kole kolaps proti Camile Osoriové a na 18. z 19 letošních turnajů nevyhrála víc jak jeden zápas. Bývalá světová devítka a aktuálně 42. hráčka světa sice v rozhodující sadě vedla 5:0, ale k mečbolu se nedostala, prohrála sedm gamů v řadě a po 3 hodinách 21 minutách boje prohrála 6:7, 7:6, 5:7. Osoriová ve čtvrtfinále narazí na další Rusku Kamillu Rachimovovou (H2H 2:0).