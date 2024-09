České tenisové fiasko? Na Davis Cup mělo vyrazit pět hráčů, míní bývalý reprezentant Dlouhý

Čeští tenisté na daviscupovém turnaji ve Valencii místo boje o postup vyhořeli a po dvou zápasech přišli o dva hráče. Svět zaujal i netradiční konec zápasu mezi Tomášem Macháčem (23) a Australanem Alexeiem Popyrinem (25), který musela česká jednička už po devíti míčích skrečovat. Situaci rozebral pro Livesport Zprávy bývalý daviscupový reprezentant Lukáš Dlouhý (41), podle nějž měl mít národní tým k dispozici na místě i pátého hráče.

Zatímco loni Češi v Davis Cupu zazářili a v těžké skupině vybojovali i přes silné Španělsko a Srbsko postup do play off, letos jejich vystoupení skončí hořkým nezdarem. Zraněný Tomáš Macháč navíc ve čtvrtek proti Austrálii musel vytrpět pískot z hlediště, do situace se přitom dostal nevinně. Vědělo se, že má zdravotní problémy, vždyť den předtím nedohrál zápas s Carlosem Alcarazem, kterému dokonce vzal set.

Jenže v rychlém sledu duelů se nedokázal dát zdravotně dohromady. "Bohužel jsem nastupoval ve špatném stavu. Nehrajeme ale za sebe, tak jsem to šel zkusit," vyprávěl Macháč v rozhovoru pro Českou televizi. "Cítil jsem se pak strašně blbě vůči divákům i všem u televizních obrazovek. Už to nechci zažít znovu," litoval. Nastoupit prý musel, aby týmu nehrozila diskvalifikace.

Problém však vznikl už při nominaci. Češi vyrazili do Valencie jen se čtyřčlenným týmem: Macháč, Menšík, Lehečka a Pavlásek. V letošní sezoně přitom jak Lehečku, tak i Menšíka provázely zdravotní trable. Macháč pak doplatil na našlapaný program – na olympiádě hrál až do medailových bojů a na US Open postoupil do druhého týdne.

Příliš času na regeneraci mu nezbylo. "Je velká škoda, že se klukům sešly zdravotní problémy, které jim nedovolily nastoupit, nicméně si myslím, že příprava na to měla proběhnout jinak," říká v reakci na poslední dění pro Livesport Zprávy bývalý daviscupový reprezentant Lukáš Dlouhý. "Jistě máme další dobré kluky, kteří by mohli získat zkušenosti a zápasy v Davis Cupu by jim mohly pomoci v další kariéře," dodává.

Kopřiva hraje challenger

Na české soupisce figuroval i Vít Kopřiva, ten však v současné době hraje o body do žebříčku ATP na challengeru v polském Štětíně. "Davis Cup je placený Mezinárodní tenisovou federací ITF, a tak by teoreticky mělo vyjet na turnaj všech pět hráčů. Jednoduše i proto, aby tam nevznikla takováhle situace, že kluci onemocní nebo se zraní a pak nemá kdo nastoupit," podotýká Dlouhý.

Ve chvíli, kdy nebyl k dispozici nikdo jiný, dávalo nasazení Macháče proti Austrálii jistou logiku. Daleko větší šanci uhrát bod měli Češi ve čtyřhře: "Adam Pavlásek nehrál dvouhru tři, čtyři roky," přitaká Dlouhý.

Také však jedním dechem dodal, že Češi měli být na různé varianty připraveni: "Mělo to být rozmyšlené předem, jet měl i pátý hráč. A třeba i na tréninkový kemp, aby tam mohl nasát atmosféru, aby se mohl zlepšit, nabrat zkušenosti a samozřejmě i z toho důvodu, aby mohl zaskočit a hrát ostrý zápas."

Český tým čeká ve Valencii ještě jeden souboj, a i když už prakticky nemůže postoupit, je jeho povinností proti Francii nastoupit. Vzhledem k situaci v týmu zřejmě absolvují dvouhry i čtyřhru Menšík a Pavlásek, pokud by se Lehečka s Macháčem během dvou dnů zázračně neuzdravili.

Nepříjemný daviscupový týden navíc může zanechat následky i na zbytku sezony, která pokračuje na asijském kontinentu. Lehečka s Menšíkem jsou přihlášeni na turnaj v Pekingu, jenž začne 23. září, Macháč počítal se startem následného klání v Šanghaji.