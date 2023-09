Macháč se na Davis Cup naladil finálovou účastí. Máme šanci postoupit, hlásí

Tenista Tomáš Macháč (22) vyhlíží další start na finálovém turnaji Davisova poháru a věří, že předvede v týmové soutěži opět kvalitní výkony. Přestože tým kapitána Jaroslava Navrátila narazí od středy na domácí Španělsko, Jižní Koreu a Srbsko, rodák z Berouna cítí, že se Češi mohou vážně zapojit do boje o postup. V nahrávce pro média řekl, že ho nabudila čerstvá finálová účast na challengeru v Cassis, kvůli které dorazil do Valencie po vlastní ose jako poslední.

"Jel jsem tam především proto, že jsem obhajoval semifinále. Vloni se mi tam hrálo celkem fajn, takže jsme se trenérem rozhodli, že by bylo dobré tam letět znovu a zahrát si nějaké zápasy s tím, že kdybych se dostal do čtvrtfinále a dál, přiletěl bych pak rovnou na Davis Cup. To se povedlo, za což jsem byl moc rád," uvedl Macháč.

Ve Francii porazil v semifinále 83. hráče světa Alexandreho Müllera, prohrál až ve finále s Italem Mattiou Belluccim (3:6, 4:6). "Byl jsem zklamaný, a kdybyste se mě zeptali po finále, řekl bych vám, že turnaj stál za nic. Teď už jsem s ním ale spokojený," doplnil český tenista.

Před startem v Davis Cupu se 119. hráč světa cítí rozehraný a fit. "Jsem rád, že jsem na ten turnaj jel, protože hrát pět zápasů je vždy dobré. Zdravotně jsem na tom výborně a vše jde podle plánu," ujistil Macháč.

Davisův pohár má pro něj speciální kouzlo. Užívá si hlavně týmový formát, atmosféru a společné emoce. "Člověk přes rok cestuje hodně sám, takže se na tohle vždy moc těším. Sice je to náročné, za týden je hodně zápasů, emocí a těžkých stavů na kurtech, ale moc jsem se sem těšil. Je to vidět i z těch minulých zápasů, že se na Davis Cup dokážu připravit a odehrát kvalitní zápasy i proti výborným hráčům," prohlásil Macháč, který před dvěma lety porazil na finálovém turnaji Francouze Richarda Gasqueta i Brita Daniela Evanse.

Do turnaje vstoupí Češi ve středu proti Španělsku, které se musí obejít bez wimbledonského vítěze a světové dvojky Carlose Alcaraze. O den později narazí výběr kapitána Navrátila na Koreu a v sobotu ukončí působení ve skupině C proti Srbsku. Do další fáze postoupí dva nejlepší.

"Tím, že se Alcaraz odhlásil, tak to trochu potěší. Co si budeme nalhávat, je to jeden z nejlepších tenistů současnosti. Pro turnaj je to horší, ale celkově si myslím, že máme velkou šanci," uvedl Macháč.

Vyzdvihl totiž i postupný vzestup svých spoluhráčů. "Jirka (Lehečka) předvádí poslední sezony výborný tenis a dokazuje to na kurtech i žebříčkově. Kuba (Menšík) se teď na US Open probojoval do třetího kola a ukázal, že je skvělým hráčem i v tak mladém věku. A já jsem o sobě taky teď dal vědět ve finále. Myslím, že máme celkově velkou šanci na to předvést velice dobrý souboj a máme šanci na postup," dodal Macháč.

Los Davis Cupu