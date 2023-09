Menšík před Davis Cupem: V Americe bylo krásně. Pohodu si chci přenést i do reprezentace

Tenista Jakub Menšík (18) má za sebou úspěšné vystoupení na US Open a věří, že si formu přenese i tento týden do finálového turnaje Davisova poháru. Talentovaný rodák z Prostějova, který postoupil při grandslamovém debutu v New Yorku nečekaně do 3. kola, si získal v tenisovém světě renomé a rád by pomohl ve Španělsku týmu kapitána Jaroslava Navrátila (66) k postupu do vyřazovací fáze. Zároveň ale novinářům při on-line setkání řekl, že chce zůstat nohama na zemi a dál na sobě pracovat.

"V Americe bylo krásně. Povedl se mi asi jeden z největších úspěchů v dosavadní kariéře. Jsem moc rád, že se mi tam takhle dařilo, že se rok práce a dřiny vyplatil. Urval jsem dobrý výsledek a dokázal si, že jsem schopný s hráči z první stovky hrát, ne-li je porážet," uvedl Menšík. "Je to pro mě velmi dobré zjištění. To, že jsem v herní pohodě, se bude určitě hodit i do Davis Cupu, abych mohl týmu co nejvíce pomoci,“ doplnil.

Menšík postoupil do hlavní soutěže posledního grandslamu sezony z kvalifikace, v níž vyřadil například bývalou světovou devítku Itala Fabia Fogniniho. V hlavní soutěži si poradil s dvojicí Francouzů Grégoirem Barrérem a Titouanem Droguetem. Zastavila ho až turnajová devítka Američan Taylor Fritz. Ve světovém žebříčku se český mladík posunul na 151. místo.

"Myslím, že mě to neovlivnilo, ale všímám si, že je pozornost najednou trochu větší. Měl jsem různé mediální a další věci kolem úspěchu. Vždy to tak po nějakém úspěchu je. Vloni to zase bylo po finále juniorky na Australian Open, takže je to pokaždé změna," líčil Menšík.

"Nesnažím se na to ale úplně myslet nebo se tím nechat ovlivnit. Jeden úspěch mistra nedělá. Určitě budu makat dál, abych mohl tyhle výkony opakovat a s tím mohou přijít i výsledky," řekl svěřenec trenéra Tomáše Josefuse.

Menšík se poprvé připojil k daviscupovému týmu letos v únoru na kvalifikaci v Portugalsku. Do utkání tehdy ale nezasáhl. Kapitán Navrátil nyní připustil, že by mohl českého teenagera využít do některé z dvouher. Češi se utkají v základní skupině C o jedno ze dvou postupových míst s domácím Španělskem (13. září), Jižní Koreou (14. září) a Srbskem (16. září).

"Jsem rád, že jsem po půl roce zase součástí týmu, což je pro mě skvělé. Jestli dostanu příležitost zahrát si zápas, tak určitě udělám maximum, abych týmu co nejvíce pomohl," podotkl fanoušek Srba Novaka Djokoviče. "Při premiéře na Davis Cupu jsem musel jako nováček dodržet nějaké rituály a jsem rád, že nemusím absolvovat znovu. Nervózní už nejsem, ale situace je trošku jiná. Přeci jenom už mám odehrané velké zápasy. Těším se a budu si to užívat jako na US Open," dodal Menšík.