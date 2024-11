Nadalův trenér exkluzivně: Uzavřít dvacetiletou etapu není snadné, ale tělo řeklo dost

Rafael Nadal (38) se připravuje na blížící se odchod z tenisové scény. Vítěz 22 grandslamových titulů zakončí zářnou kariéru na listopadovém Davis Cupu v Málaze. Jaké to je vést sportovní ikonu, jak těžké je pro hráče loučení či co pro něj znamená příchod nové hvězdy Carlose Alcaraze (21), popisuje v exkluzivním rozhovoru pro španělskou redakci Livesport Zpráv bývalý trenér a strýc antukové hvězdy Toni Nadal (63).

Váš synovec za pár týdnů odejde do tenisového důchodu, jak konec jeho kariéry vnímáte?

"Bude to samozřejmě hodně emotivní. Uzavřít více než dvacetiletou etapu není snadné. Ale na druhou stranu jsme věděli, že to někdy přijít musí a že se to blíží. Takže to bereme s klidem."

Někteří kritici tvrdí, že měl Rafael odejít dřív. Že je nejlepší skončit na vrcholu, jako to udělal například Toni Kroos. Existuje ale vůbec správná chvíle?

"Lidé rádi kritizují to, co sami nezažili. Pro Rafaela to bylo těžké, pro každého je těžké přestat s tím, co ho baví a co dělá mnoho let. Léta žil s problémy, prošel si řadou zranění, ale vždy se z nich dostal. Tentokrát ale tělo řeklo dost. Chtěl ještě chvíli hrát, pochopil ale, že už to nepůjde a tak se s tenisem loučí."

Toni a Rafael Nadal s trofejí z Roland Garros v roce 2017. Getty Images via AFP / GETTY IMAGES EUROPE / ADAM PRETTY

Byl jste Rafaelovým trenérem mnoho let. Jaké to je vést hráče na nejvyšší úrovni v individuálním sportu? Musíte na něj být přísný, nebo spíše motivujete?

"Procházíte různými fázemi. Byl jsem velmi náročný trenér, ale vždy jsem se snažil, aby si Rafa tu náročnost převzal. Je to hráč, kdo musí vědět, kam se chce dostat. Trenér ho doprovází a motivuje, víc s tím ale neudělá. Vrcholový sport je především o tvrdé práci a hráč si toho musí být vědom."

Předá Nadal v Málaze štafetu Alcarazovi?

"Myslím, že už je štafeta předána. Alcaraz už několik let patří mezi ty nejlepší na světě. Je to skvělý hráč a je štěstí, že ve Španělsku takového mladíka, který nám bude dělat velkou radost v nejednom důležitém finále, máme."

Rafa je legenda, možná nejlepší sportovec, kterého Španělsko kdy mělo. Nejvíc zářil na Roland Garros, vzpomínáte, jak se z nenáviděného stal francouzským publikem uctívaný hráč?

"Na začátku jsem žádnou nevraživost nezažil. To až později, když začal tolik vyhrávat, ho lidé už vidět nechtěli. Ale myslím, že se nakonec francouzská veřejnost Rafaelovu chování podřídila, protože nejde jen o to, že vyhráváte, ale i o to, jak vyhráváte. Rafael to dělal velmi dobře, ukazoval, jak se má vítězit s úctou a pokorou. O tom, do jaké míry se jeho obraz ve Francii změnil a jak ho nyní respektují, svědčila letní olympiáda."