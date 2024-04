Tenisová loupež v Estorilu. Garín zahrál do autu, přesto mu sudí daroval důležitý fiftýn

V pátek se na antukovém turnaji ATP 250 v portugalském Estorilu odehrála loupež za bílého dne. Velkou nevoli spustilo nepochopitelné rozhodnutí umpireového sudího Christiana Raska, který přisoudil bod Chilanu Cristianu Garínovi (27) přesto, že zahrál míček do autu. Bylo to ve chvíli, kdy měl domácí Nuno Borges (27) proměnit brejkbol a ve druhém setu jít do vedení 4:2.

Bývalý 17. hráč světa Cristian Garín krčící se aktuálně i kvůli zdravotním potížím ve druhé světové stovce během celého zápasu čelil šesti brejkbolům. Všem v dlouhém gamu za stavu 6:2 a 2:3. Všechny odvrátil, i když jeden z nich jen díky nepochopitelné chybě rozhodčího.

Garín vrátil soupeřův return na hranici základní čáry, pravděpodobně do autu. Nicméně lajnoví i umpireový sudí mlčeli a pokračovalo se dál. Nuno Borges míček vrátil do kurtu a v tu chvíli se z publika ozvalo "aut". Garín výměnu zakončil, jenže pokus o vítězný úder se mu nepovedl a míček z jeho rakety dopadl do autu. Tentokrát zcela bezpochyb.

Následovat měla jedna ze dvou situací. Buď fiftýn pro Borgese, který by zaznamenal premiérový brejk a ve druhé sadě by se ujal vedení 4:2, nebo diskutabilní opakování výměny kvůli narušení výměny vnějšími vlivy.

Garín okamžitě poukazoval na to, že byl při úderu vyrušen a dánský sudí Christian Rask mu bez jakýchkoliv velkých rozpaků přisoudil bod. Fiftýn daroval tenistovi, který minimálně jeden z posledních dvou úderů trefil do autu.

A to se následně a zcela pochopitelně vůbec nelíbilo domácímu Borgesovi a nechal si zavolat supervizora. Bezvýsledně poukazoval na to, že on žádnou chybu neudělal. Že výkřik byl z publika a špatný úder zahrál soupeř. "Chyboval on, já žádnou chybu neudělal," marně se rozčiloval se Borges.

Bod zůstal Garínovi a znovu se ukázalo, jak zbytečně je volání supervizora na kurt. Zřídkakdy totiž změní rozhodnutí umpireového rozhodčího, byť je mylné.

Garín: Jsem na sebe pyšný

Garín servis nakonec udržel a přestože se musel vypořádávat s velkou nenávistí publika, které mu neodpustilo nepřiznání chyby, po více než dvou hodinách boje zvítězil 6:2, 7:6 a o poprvé od dubna 2022 (Houston) postoupil do semifinále turnaje ATP. V něm bude v sobotu čelit nejvýše nasazenému Polákovi Hubertu Hurkaczovi a může se spolehnout, že publikum na jeho straně rozhodně nebude.

"On přerušil výměnu. Já zastavil také. Nevím, jestli je to jen můj názor, nebo bychom si to měli ještě znovu přehrát. Je potřeba to zkontrolovat. Já to později udělám. Atmosféra pak byla šílená a jsem na sebe pyšný, jak jsem se s tím vypořádal. Během zápasu to bylo dost nepříjemné," řekl v pozápasovém rozhovoru sedmadvacetiletý Chilan.

Loupež, podvodník Garín

"Neskutečná loupež...," napsal na platformu X portugalský novinář José Morgado. "Vyhoďte toho rozhodčího. A hanba Garínovi, že se nepřiznal. Nejhorší rozhodnutí, které jsem za poslední dobu v tenise viděl," reagují fanoušci ma sociálních sítích.

"Rozhodčí je hroznej. Další z těch, co chtěl strhnout pozornost na svou stranu. Doslova změnil zápas. A Garín je podvodník," doplňují další.

