Nejlepší portugalský tenista ukončil kariéru. Sousa se loučil na domácí antuce v Estorilu

Joao Sousa v 35 letech ukončil kariéru. Bývalý 28. hráč světa odehrál poslední zápasy před domácími fanoušky na antuce v Estorilu, kde před šesti lety získal jeden ze čtyř titulů na okruhu ATP. Letos skončil hned v prvním kole, v němž zkušený Portugalec podlehl 5:7, 4:6 o generaci mladšímu Francouzi Arthuru Filsovi (19) a následně se po úvodním vystoupení rozloučil i ve čtyřhře.

Joao Sousa v posledních dvou letech výsledkově paběrkoval. A když loni vypadl z TOP 100, rozhodl se v sezoně 2024 odehrát už jen několik rozlučkových turnajů na pyrenejském poloostrově a ukončit kariéru.

Poslední zápas odehrál čtyři dny po oslavě 35. narozenin na domácím podniku ATP 250 v Estorilu. Portugalský veterán se rozloučil symbolicky porážkou s tenistou nastupující generace Arthurem Filsem, o 16 let mladšímu Francouzi podlehl 5:7, 4:6.

Sestřih zápasu

Joao Sousa odehrál poslední singlový zápas kariéry Livesport

Sousa dokázal držel tempo a krok hlavně v prvním setu. Po rebrejku v šestém gamu se rychle vrátil do hry a dokonce vedl 5:4. Pak ale ztratil tři gamy po sobě a Fils, finalista loňského ATP Next Gen Finals v Miláně, ve druhé sadě využil lepší fyzické kondice. Francouzský mladík duel uzavřel po necelých dvou hodinách hry.

"Chci Joaovi pogratulovat k úžasné kariéře. Je neuvěřitelná. Děkuju fanouškům, i když mě rozhodně nepodporovali, ale to je normální. Joao hrál ve svém posledním zápase skvěle. Na antuce je to těžký soupeř, takže s vítězstvím jsem moc spokojený," řekl devatenáctiletý Fils v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Snažil jsem se soustředit jen na zápas a na nic jiného. Fanoušci a to všechno okolo... Jen jsem se soustředil na hru. Jsem opravdu šťastný a uvidíme se zítra," dodal 37. hráč světa Fils, jenž je nejmladším členem v TOP 50.

Kariérní statistiky Joaa Sousy Livesport

Sousa se na hlavním okruhu dostal do 12 finále, všechna si zahrál na akcích nejnižší kategorie ATP 250. Slavil čtyři tituly v malajsijském Kuala Lumpur 2013, španělské Valencii 2015, právě v Estorilu 2018 (jediný triumf na antuce) a v indickém Puné 2022.

"Mám za sebou spoustu emotivních sezon. A skončit právě tady v Estorilu je pro mě velmi výjimečný okamžik. Nemohl jsem si vybrat lepší místo. Žádný můj výsledek by nedával smysl bez vaší podpory. Chci vám všem poděkovat za krásné chvíle," řekl Sousa bezprostředně po svém posledním singlovém utkání.

"Chci poděkovat také rodině a trenérovi. Jsou nejdůležitějšími lidmi v mém životě... Teď asi začnu plakat... Děkuju za všechno, co jste pro mě udělali, abych si mohl splnit své sny," dodal dojatý rodák z Guimarães.

Sousa překonal také několik národních milníků. Jako první Portugalec absolvoval kompletní sezonu na okruhu ATP (2014), stal se prvním portugalským členem TOP 50 a byl prvním nasazeným Portugalcem na grandslamu (US Open 2014). O rok později se v New Yorku dostal jako teprve druhý Portugalec do čtvrtfinále grandslamového turnaje.

Sousa se letos představil i na třech challengerech a pokaždé se dostal do čtvrtfinále. Na posledním podniku ATP si ale kariéru více neprodloužil a skončil hned v 1. kole. Jen o pár hodin se ve stejné fázi turnaje rozloučil i ve čtyřhře, ve které se představil společně s brazilským teenagerem Joaem Fonsecou, a udělal definitivní tečku za kariérou.

Výsledky turnaje ATP 250 v Estorilu