Alcaraz nedal v osmifinále French Open šanci Augeru-Aliassimemu, Sinner poprvé ztratil set

Carlos Alcaraz (21) ztratil ve čtyřech zápasech na letošním French Open jen jeden set. Loňský semifinalista a jeden z největších favoritů suverénně ovládl osmifinále s Félixem Augerem-Aliassimem (23), finalistu nedávné tisícovky v Madridu přehrál 6:3, 6:3, 6:1 a zajistil si souboj se Stefanosem Tsitsipasem. V rámci Night Session nezaváhal Jannik Sinner (22), byť s domácím Corentinem Moutetem na poslední chvíli odvrátil kanára a prohrával o set a brejk. Ve čtvrtfinále ho čeká Bulhar Grigor Dimitrov (33).

Carlos Alcaraz získal po loňském triumfu ve Wimbledonu pouze jeden titul, přesto je třetím rokem po sobě největším favoritem French Open. Tuto roli zatím plní takřka bez zaváhání, po cestě do čtvrtfinále ztratil bývalý lídr žebříčku a dvojnásobný grandslamový šampion jen jeden set.

V osmifinále dle očekávání srovnal stav vzájemné bilance s o dva roky starším Félixem Augerem-Aliassimem na 3:3. S Kanaďanem, který se už přes rok trápí a před pár týdny se štěstím postoupil do finále na Masters v Madridu, vyhrál snadno už třetí střetnutí v řadě.

Španěl v úvodním gamu zaváhal na servisu, nicméně pak už byl jasně lepším hráčem na kurtu. Další zaváhání na podání nepřipustil a proti bývalému šestému hráči světa, jenž se nechal v polovině zápasu ošetřovat, si vypracoval 16 brejkbolových šancí a šest z nich proměnil.

Statistiky zápasu. Livesport

"Každým zápasem a tréninkem se tady zlepšuju. Klíčem je, abych si věřil. S výkonem jsem velmi spokojený. Byl jsem soustředěný a neměl žádné výkyvy," řekl Alcaraz, který v průběhu antukového jara laboroval se zraněním pravé paže a v přípravě se zúčastnil pouze domácí tisícovky v Madridu.

Alcaraz startuje na French Open popáté a každým rokem vylepšuje své zdejší maximum. Role největšího favorita mu však v tomto dějišti příliš nesedí. Předloni vypadl ve čtvrtfinále s Alexanderem Zverevem a loni dohrával v křečích semifinále s Novakem Djokovičem.

Zatímco v osmifinále grandslamů disponuje po vítězství and Augerem-Aliassimem skvostnou bilancí 8:1, ve čtvrtfinálové fázi je jeho úspěšnost zhruba poloviční (4:3). O sérii čtyř vítězství přišel na letošním Australian Open proti Zverevovi.

O vyrovnání svého maxima v areálu Rolanda Garrose se utká se Stefanosem Tsitsipasem. Finalista ročníku 2021 zlikvidoval manko setu a brejku a také celkem čtyři setboly ve druhé sadě, než začal dominovat. Mattea Arnaldiho nakonec přehrál 3:6, 7:6, 6:2, 6:2 a obhájil loňské čtvrtfinále.

S Alcarazem se Tsitsipas utkal pětkrát a všechny souboje prohrál, třikrát neuspěl na antuce. Naposledy před rokem právě ve čtvrtfinále French Open.

Jannik Sinner na lednovém Australian Open získal první grandslamový titul a letošní neporazitelnost na majorech drží i po celkově 11. zápasu. Na French Open sice poprvé ztratil set a v osmifinále proti domácímu Corentinu Moutetovi prohrával 3:6 a 0:1 s mankem brejku, od té chvíle ale přepnul na vyšší level, Francouzi nabídnul už jen jeden brejkbol a zvítězil 2:6, 6:3, 6:2, 6:1.

Dvaadvacetiletý Ital v úvodu zápasu na soupeře hnaného bouřlivým publikem nestačil a rychle prohrával 0:5. V šestém gamu odvrátil dva setboly a úspěšným brejkem zažehnal hrozbu kanára, set ale nezachránil. Ztrátou podání vstoupil i do druhé sady, trpělivou hrou ale dokázal vývoj zápasu otočit.

Statistiky zápasu Corentin Moutet – Jannik Sinner Livesport

"Bylo to pro mě dost těžké. On hrál v prvním setu výborně. Měl jsem nějaké šance, ale on hrál lépe než já. Letos se mu tady dařilo, ta atmosféra mu jistě také pomohla. Hraje jinak, než ostatní. Je to levák, na které tak často nenarážím. Jsem hlavně rád, že jsem v dalším kole," komentoval Sinner, jenž vylepšil svou skvělou letošní bilanci na 32:2.

Italský mladík, který před French Open laboroval se zraněním kyčle a přišel o domácí Masters v Římě, má šanci stát se po turnaji světovou jedničkou. Jistotu získá postupem do finále, nebo pokud se do zápasu o titul nedostane Srb Novak Djokovič.

Postupem do čtvrtfinále Sinner vyrovnal své maximum na Roland Garros z debutu v roce 2020. O první semifinále na pařížské antuce si zahraje s Bulharem Grigorem Dimitrovem, s nímž vede ve vzájemné bilanci 3:1, nicméně jediný souboj na antuce v Římě 2020 prohrál.

Dimitrov v neděli nastoupil znovu na kurt jen 20 hodin poté, co postupem do osmifinále vyrovnal své pařížské maximum z let 2020 a 2023. A dokázal ho i překonat. Huberta Hurkacze porazil 7:6, 6:3, 7:6 a vyhrál tak i šestý vzájemný souboj a zároveň všech sedm tie-breaků, které s Polákem odehrál.

"Dnes v noci jsem toho moc nenaspal, včera jsem dohrával dost pozdě. Jen jsem se krátce rozehrál a musel jsem nastoupit proti svému kamarádovi. Potkáváme se v trénincích i mimo kurty a je opravdu těžké něco nového vymyslet," hodnotil Dimitrov výhru, která mu zajistila zkompletování sbírky grandslamových čtvrtfinále.

"Jsem moc rád, že jsem postoupil do čtvrtfinále i tady v Paříži. Dlouho jsem cítil, že nejsem schopný ten jeden extra krok navíc udělat. Na antuce musíte hrát dlouhé výměny a cítit bolest. Obzvlášť v těchto podmínkách. I když dnes nepršelo, kurt byl neustále hodně mokrý a oba jsme toho hodně naběhali," dodal třiatřicetiletý Bulhar.

Bývalý třetí hráč světa a aktuálně světová desítka se stal teprve šestým aktivním tenistou, který se minimálně do čtvrtfinále prodral na všech čtyřech grandslamech i devíti turnajích Masters 1000. Dostal se do společnosti Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala, Andyho Murrayho, Daniila Medveděva a Marina Čiliče.

Nejlepším výsledkem Dimitrova na grandslamech je semifinále, do kterého se dostal na Australian Open (2017), ve Wimbledonu (2014) i na US Open (2019).

Výsledky dvouhry mužů na French Open