Osmý den na Roland Garros: Dánská kometa i Alcaraz proti muži, se kterým má zápornou bilanci

Neděle v Paříži? Na osmý den French Open jsou naplánovány ve dvouhrách osmifinálové zápasy a Livesport Zprávy vybírají tři z nich, které byste si neměli nechat ujít.

13:00, kurt Suzanne Mathieuové

Matteo Arnaldi už stihl vyřadit na cestě do osmifinále dva nasazené. Po Arthurovi Filsovi překvapivě vyřadil i Andreje Rubljova a zatím ztratil na turnaji jen jeden set. Houževnatý třiadvacetiletý Ital v letošní sezoně prohrál dost velmi těsných zápasů, teď mu ale naopak jde štěstí naproti. Dalším vítězstvím by vylepšil své grandslamové maximum a s největší pravděpodobností si zajistil debut v TOP 30 žebříčku. Arnaldi se navíc velkých jme nebojí, jeho letošní bilance s hráči TOP 10 je aktuálně 2:4 a navíc při prohrách s Alcarazem a Medveděvem uhrál aspoň set.

Stefanos Tsitsipas však nevypadá, že by měl končit už v osmifinále. Letos hraje na antuce výjimečně dobře, ovládl Masters v Monte Carlu a finále si zahrál i v Barceloně a i na French Open se zatím prezentuje solidní formou. Také zatím ztratil jen jeden set, i když jeho soupeři byli lehčího kalibru. V Paříži by navíc moc rád konečně prolomil smůlu. V roce 2021 se probil až do finále a vedl o dva sety nad Novakem Djokovičem. V posledních čtyřech letech hrál pokaždé v druhém týdnu.

Arnaldi je pro Tsitsipase neznámá, zatím spolu ještě nikdy nehráli. Vnímá ale, že ho nečeká nic jednoduchého: "Hrát s ním, bude jako brodit se řekou: budu muset najít správnou cestu," nechal se slyšet.

15:00, kurt Philippe Chatriera

Není moc tenistů, kteří mají s Carlosem Alcarazem pozitivní bilanci, Félix Auger-Aliassime už ale nad mladým Španělem vyhrál tři zápasy, i když poslední dva už Alcaraz bral pro sebe. Ani jednou se ale zatím nehrálo na antuce. FAA prožívá své nejúspěšnější evropské antukové jaro a i v Paříži dokumentoval svou pohodu suverénní výhrou nad světovou patnáctkou Benem Sheltonem, kterému povolil jen sedm gamů.

Alcaraz v úvodních dvou kolech kvůli nedávnému zranění pravé paže šetřil svůj dělový forhend, ve třetím kole už si to ale nemohl dovolit a v parádním zápase přehrál nebezpečného Sebastiana Kordu. Nyní bude ale čelit muži, který dokázal na Roland Garros dostat do pěti setů i samotného Rafaela Nadala. Třiadvacetiletý Kanaďan už relativně dlouho čeká na průlon na grandslamu, v Paříži byli jeho nejlepším výsledkem osmifinále v roce 2022.

Handicapem pro Augera-Aliassima může být fakt, že kvůli programovým změnám hrál ve čtvrtek, v pátek i v sobotu a v proti Alcarazovi tak bude na kurtu čtvrtý den v řadě.Naopak Španěl hrál doposud v perfektních podmínkách a měl spoustu času na odpočinek.

17:00, kurt Suzanne Mathieuové

Clara Tausonová si na cestě do osmifinále nebrala servítky. Vyřadila šampionku z roku 2017 Jelenu Ostapenkovou a finalistku z roku 2020 Sofii Keninovou. Jednadvacetiletá Dánka a bývalá juniorská světová jednička v Paříži prostě ožila. Vůbec poprvé - na třetí pokus - uspěla ve třetím kole grandslamů a vylepšila své maximum.

Ons Jabeurová se celou letošní sezonu trápí a úplně přesvědčivě zatím nehraje ani na French Open. Tři sety potřebovala na Camilu Osoriovou a s bývalou šampionkou místní juniorky Leylah Fernandezovou odvracela setbol. V Paříži to ale tradičně umí, ve čtyřech z posledních pěti ročníků došla minimálně do čtvrtého kola. Zatím jediný vzájemný zápas vyhrála v hale na betonu Tunisanka před čtyřmi lety v utkání BJK Cupu.