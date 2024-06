Devátý den na Roland Garros: Cerúndolo poprvé proti idolu Djokovičovi i odveta za olympiádu

V Paříži jsou na pondělní den naplánovány zápasy osmifinále dvouher a Livesport Zprávy vybírají tři, které byste si neměli nechat ujít.

11:00, kurt Philippe Chatriera

Jelena Rybakinová si zahraje ve druhém týdnu French Open teprve podruhé v kariéře, nicméně z pozice světové čtyřky letos nemůže mít malé ambice. Aktuální sezona jí vychází, pokud slouží zdraví, hraje výborně, o čemž svědčí vynikající bilance: letos má na kontě už tři tituly a další dvě finálové účasti. Všechny tři zápasy v Paříži zatím zvládla bez ztráty setu. Postupně vyřadila Greet Minnenovou, Arantxu Rusovou a Elise Mertensovou.

Elina Svitolinová ale v Paříži umí, má v ní nejstabilnější výsledky, co se grandslamů týče. Čtyři ze svých 10 čtvrtfinále na majorech posbírala právě na antuce, to poslední loni krátce po návratu z mateřské pauzy. Také už by ale potřebovala větší průlom, v pondělí bude hrát o své první čtvrtfinále od úvodního týdne roku.

Ve vzájemných zápasech má navrch Svitolinová, která vede 2:1, na poslední souboj došlo před třemi lety na olympijských hrách v Tokiu. Tehdy Rybakinová ztratila náskok 6:1 a 3:1 a i když vedla 4:1 v rozhodující sadě, bronzovou medaili z Japonska si domů odvezla Svitolinová.

16:00, kurt Philippe Chatriera

Pětadvacetiletý argentinský antukář Cerúndolo, má před sebou největší výzvu dosavadní kariéry. Ví, že umí zahrát na elitní soupeře (proti hráčům z TOP 5 má bilanci 3:2) a také ho mrzí loňská pětisetová osmifinálová prohra s Holgerem Runem. Letos v Paříži vyřadil ve třetím kole bývalého vítěze juniorky Tommyho Paula, předtím suverénně přešel přes Yannicka Hanfmanna a Filipa Misolice.

Cerúndolo o Srbovi navíc otevřeně mluví jako o svém vzoru a často dává k dobru historku o tom, kterak ho sám Djokovič coby bezejmenného oslovil. "Novak za mnou přišel, aby mě pozdravil. Byl jsem tehdy na 110. místě a on se představil a pogratuloval mi ke všemu, co jsem vyhrál. Dokonce se mě zeptal na mého bratra. Páni, on je číslo 1 na světě a všechno o mě věděl..."

Pro Djokoviče nemusí být souboj s 27. hráčem světového žebříčku zrovna komfortní. Svůj poslední zápas - pětisetovou bitvu s Lorenzem Musettim - končil v neděli nad ránem a čas na regeneraci neměl zrovan ideální. Také se ale ví, že Srbova forma tradičně graduje až ve druhých týdnech grandslamů. Za celou svou kariéru prohrál jen tři dohraná osmifinále na majorech (celková bilance 58:5), na French Open má bilanci naprosto unikátní – 17:0.

Djokovič má také na Roland Garros dvě podstatné motivace: letos mu chybí turnajový primát a také stále hraje o udržení postu světové jedničky – to mu zaručí účast ve finále.

19:00, kurt Suzanne Lenglenové

Casper Ruud se v posledních dvou ročnících French Open probojoval až do finále, a kdyby v něm nenarazil na členy Big Three Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče, možná by už vlastnil grandslamový titul. Postup do finále je proto jeho cílem i pro letošní ročník, obzvláště poté, co nedávno v Barceloně získal svůj největší titul kariéry a zvedl si sebevědomí.

Letos ho v Paříži už dostatečně prověřili antukáři Tomás Martín Etcheverry i Alejandro Davidovich Fokina a tak se zdá, že by mohl být zocelen i na boje druhého týdne.

Jenže Taylor Fritz letos velmi překvapuje. Nevyhýbal se antukovým turnajům, na červené hlíně nasbíral už 13 výher, což je jeho nový osobní rekord na jednu sezonu a pokaždé své starty dotáhl minimálně do čtvrtfinále, včetně podniků Masters v Madridu a Římě. Možná ho mrzí, že poslední zápas Thanasim Kokkinakisem musel vydřít až v pátém setu a tím ztratil trochu sil. Ruud vede na vzájemné zápasy 1:0, na Turnaji mistrů 2022 zvítězil ve třech setech.