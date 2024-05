POHLED: Na Roland Garros se pořádky mění, ve stínu Nadalova loučení se bude hledat nový král

Za poslední roky jsme byli zvyklí, že o hlavních favoritech mužské dvouhry bylo předem jasno, naopak v ženské části turnaje tomu tak úplně nebylo. To potvrzuje i fakt, že od roku 2005 zažilo French Open pouze čtyři různé mužské vítěze, ale 13 různých šampionek. Bude v tomto ohledu letošní Roland Garros jiné? Indicie tomu napovídají.

Pohled na blížící se tenisovou slavnost, na které se čeká loučení antukového šampiona Rafaela Nadala a možná i potvrzení nástupu nové generace v mužském tenise, poskytla bývalá hráčka okruhu WTA Kateřina Teruzzi.

Djokovičova zkouška odolnosti

Světová jednička a obhájce titulu Novak Djokovič ještě v letošní sezoně nemá na kontě ani jeden turnajový titul a jeho výkony jsou nevyrovnané. Je ale třeba podotknout, že Novak ví přesně, co má udělat, aby jeho forma gradovala se začátkem Roland Garros. I proto přijal možnost startovat tento týden na turnaji v Ženevě, kde oslavil 37. narozeniny. Troufám si tvrdit, že tenisově a fyzicky připravený bude.

Otázkou je spíš to, zda bude zase i tak mentálně odolný, jak ho známe z předešlých let. Tentokrát totiž nebude vůbec v lehké pozici. Průběh letošní sezony vyslal ostatním tenistům jasný signál, že je Novak "porazitelný". Vědomí tohoto faktu může mít velký vliv na celkovém nastavení jeho soupeřů, a tím i na jejich hru a v konečném výsledku na celý zápas. Každopádně porazit srbského tenistu na jakémkoliv grandslamu je velmi obtížné.

Naopak Jannik Sinner, vítěz letošního Australian Open, má v roce 2024 ohromující bilanci 28 výher a 2 proher. Na turnaji v Madridu si však poranil kyčel a k poslednímu zápasu už ani nenastoupil. Od té doby žádné další utkání neodehrál. Stejně tak Carlose Alcaraze zastavily v Madridu obnovené potíže s pravým předloktím.

Šwiateková proti zbytku světa

Situace v ženském tenise je odlišná. Světová jednička Iga Šwiateková minulý týden jako třetí žena v historii ovládla v jedné sezoně turnaje v Madridu i Římě. Prestižní turnaj v italské metropoli opanovala bez ztráty setu, a tak je žhavou kandidátkou na svůj čtvrtý titul z Roland Garros.

Nejenom, že je její hra plná liftovaných úderů na antukovém povrchu velmi účinná, ale na French Open ji vždy ještě dokázala povýšit na jinou úroveň. Také obdivuji, jak se konkrétně na tento grandslam dokáže zkoncentrovat a zůstat psychicky silná a soustředěná. Za poslední čtyři ročníky prohrála v Paříži jediný zápas, což skoro připomíná ranou kariéru Rafaela Nadala.

Spolu se Šwiatekovou, která zejména na tomto antukovém turnaji patří do poněkud jiné kategorie, je ženská tenisová špička herně velice pestrá a bude zajímavé ji během turnaje sledovat. O úspěchu dalších spolufavoritek mohou zcela jistě rozhodovat i aktuální podmínky v Paříži. Zda budou dny chladné, deštivé a míče tím pádem těžké a pomalé, nebo naopak dny teplé a kurty suché, na kterých liftované údery odskakují rychleji a výše. I to bude hrát velkou roli.

Jelena Rybakinová letos světovou jedničku dokázala ve Stuttgartu na antuce porazit, ale bylo to na halovém turnaji. Zmíněná Kazaška a také Běloruska Aryna Sabalenková mají velmi silové pojetí hry. Kromě těchto dvou ranařek bude zajímavé sledovat, zda se na antuce probudí se svým kreativním tenisem Ons Jabeurová, jak se povede turnaj Američance Coco Gauffové, v jejíž hře se prolínají všechny zmíněné styly a jak sedne letošní Roland Garros poslední wimbledonské vítězce Markétě Vondroušové. Ta umí zahrát i na antuce a pařížské publikum ji už v roce 2019 vidělo ve finále.

Nadal negativa neřeší

Forma čtrnáctinásobného šampiona Rafaela Nadala od jeho návratu do soutěžního kolotoče stoupá, ale do top formy má ještě daleko. Bylo to znát hlavně na pohybu po dvorci. Ve výměnách byl u míčů později, tím jeho údery nebyly tak přesné a agresivní a nemohl diktovat tempo hry tak, jak by chtěl.

I tak ví, že veškerá pozornost letošního Roland Garros bude upřena právě na něj. Musí pro něj být extrémně psychicky náročné jít do zápasu s vědomím, že není v nejlepší formě, navíc na turnaji, který pro něj tolik znamená.

Většina hráčů má tendenci srovnávat, jak hrají nyní a jak hrávali před pauzou (zraněním) a tím se často sami srážejí. I v tomto ohledu Nadal potvrzuje, jaký je profesionál. Nevidíme u něj negativní emoce či výmluvy. Neřešte, že pro 1. kolo dostal třetího nasazeného Alexandra Zvereva. Vždy vše odmaká na 100 procent a buď to na větší úspěch stačí, nebo ne.

Grandslam je jiná disciplína

Při komplexním pohledu na všechny skutečnosti by se chtělo říct, že nás čeká Roland Garros plný překvapení. Dle mého názoru pořád platí, že grandslam je tak trochu jiná disciplína. Trvá dva týdny. Je zpravidla jedním z vrcholů tenisové sezony. Hráči a hráčky jsou pod drobnohledem nejenom médií, veřejnosti, fanoušků, ale například i sponzorů. Na tenisty a tenistky je vyvíjen enormní tlak a záleží, jak se s ním vyrovnají.

Úvodní kola na grandslamech bývají pro favority zrádná, ale pokud překonají jejich nástrahy, tak je v pozdějších fázích turnaje velmi obtížné je zastavit. Jak se v tenisových kruzích říká: "Není umění vyhrát, když ti to jde, ale když ti to nejde."