Hledá se ten malý fanda. De Minaurova výzva vyšla, Paul už mu pomohl vyhrát v Paříži dva zápasy

Alex de Minaur (25) našel v Paříži svého největšího fanouška. Po zápase třetího kola hledal na sociálních sítích malého chlapce, který ho podporoval celý zápas. Australan nakonec oddaného fanouška našel a přivedl ho i na další utkání proti Daniilu Medveděvovi. A možná i díky podpoře nadšeného příznivce znovu uspěl.

V dalším kole bude Alex de Minaur čelit světové čtyřce Alexanderu Zverevovi a štěstí, které mu přináší malý Paul, jistě potřebovat bude.

"Ten chlapec tam byl od prvního do posledního míče i s tou pětihodinovou přestávkou, když se kvůli dešti nehrálo. Po každém bodu, který jsem vyhrál, na mě křičel. Díval jsem se mu do očí, prostě mi dodal energii, život... Byl jsem šťastný, že můžu vyhrát společně s ním," vyprávěl dojatě australský bojovník po zápase třetího kola, kdy zdolal Jana-Lennarda Struffa.

A když se vrátil z tiskové konference, dal na své sociální sítě příspěvek, pomocí kterého chtěl svého věrného fanouška najít. Povedlo se. Paul se přihlásil a stal se VIP hostem.

"Bylo skvělé, že tam zase byl. Slyšel jsem ho fandit po každém bodu. Určitě ho vezmu i na svůj trénink a pak i na další zápas. Dokázal zázrak. Možná ho budu muset brát na turné každý týden," smál se po vítězném utkání proti Daniilu Medveděvovi.

De Minaur se stal za posledních 40 let teprve třetím Australanem, který se probojoval do čtvrtfinále French Open, a je vůbec prvním po Lleytonovi Hewittovi, kterému se to podařilo v roce 2004.

De Minaura nyní čeká výzva v podobě deset zápasů neporaženého Zvereva. Podpora z publika se mu tak určitě bude hodit. Proti bývalé světové dvojce bude outsiderem. O 15 centimetrů vyšší Němec vede ve vzájemné bilanci 7:2, poslední dva vzájemné zápasy se ale rozhodovaly až ve třetím dějství.

Australanovo sebevědomí může navýšit fakt, že se díky letošnímu Roland Garros vůbec poprvé v kariéře dostane do společnosti TOP 10.