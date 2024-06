Nezlomný Djokovič. V Paříži překonal zranění, druhý pětiseťák i další Federerovy rekordy

Novak Djokovič (37) na French Open podruhé během tří dnů otočil nepříznivý vývoj z 1:2 na sety a nepřišel o šanci udržet post světové jedničky a získat rekordní 25. grandslamový titul. Po sobotní noční bitvě s Lorenzem Musettim byl ještě blíže od vyřazení v osmifinále s Franciscem Cerúndolem (25), navzdory problémům s pravým kolenem ale nastartoval další famózní obrat a Argentince ze stavu 1:2 a manka brejku ve čtvrté sadě udolal 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3. Na pařížské antuce tak zvládl i své 18. osmifinále a překonal dva grandslamové rekordy Rogera Federera: vyhrál celkově 370. zápas a postoupil do 59. čtvrtfinále.

Novak Djokovič prožívá v letošní sezoně jedno z nejtěžších období své kariéry. V roce 2024 si ještě nezahrál finále a teprve počtvrté v životě a poprvé od roku 2018, kdy se vracel po zranění lokte, dorazil na French Open bez sezonního titulu.

A po dvou hladkých výhrách se už dvakrát dostal do velkých problémů i na pařížském grandslamu, pokaždé však dokázal najít cetu k úspěchu a postupu dál. V noci ze soboty na neděli v nejpozdněji dohraném utkání na French Open (v 3:07) udolal Itala Lorenza Musettiho a v pondělí večer otočil nepříznivý vývoj 1:2 na sety i proti Franciscu Cerúndolovi.

Statistiky zápasu Novak Djokovič – Francsico Cerúndolo Livesport

Pozdní konec utkání třetího kola se pravděpodobně podepsal na Djokovičově kondici. Zpočátku sice dominoval a snadno získal první set, ale v úvodu druhé sady ho začaly limitovat bolesti pravého kolena, s nímž měl problémy zřejmě už před nástupem na kurt. Za stavu 6:1 a 1:2 absolvoval dlouhý medical timeout, během kterého se mu fyzioterapeut snažil pomoct.

Cerúndolo vycítil šanci a rozehrál se k parádnímu výkonu. Druhý set sice urval až po prvním brejku za stavu 6:5, na nějž potřeboval celkem 13 šancí, ale vzápětí získal i další tři gamy na začátku třetího dějství, po sérii pěti vyhraných her rozhodl o jeho zisku a s Djokovičem to vypadalo špatně.

Srbský tenista se nevzdával, nicméně rozjetému protivníkovi dlouho nedokázal kvůli viditelně limitovanému pohybu vzdorovat. Některé míče už vůbec nedobíhal a s takovým handicapem byl proti skvěle hrajícímu a takřka bezchybnému Cerúndolovi bez šance. Prohrával 1:2 na sety a 2:4 na gamy, přesto obrat nastartoval a několika povedenými údery otočil momentum zápasu. Za stavu 5:5 přežil brejkbol a následným brejkem dostal do těla potřebný adrenalin.

Pozitivní energii si dokázal přenést i do rozhodující sady. Byť neudržel vedení 2:0 a po dalším pádu si stěžoval na nebezpečně kluzkou antuku, od stavu 3:3 získal poslední tři gamy a nakonec zvítězil po 4 hodinách a 39 minutách boje 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

"Musím hlavně poděkovat fanouškům a zároveň soupeři za skvělý zápas. Je to vaše vítězství," řekl Djokovič ve francouzšině v pozápasovém rozhovoru na kurtu. "Zase jsem prohrával jsem 1:2 na sety. Ten čtvrtý set byl strašně náročný, energie se ale v jeho průběhu úplně změnila. Je to něco, co spojuje ten dnešní a sobotní zápas proti Musettimu," pokračoval.

"Byl jsem tři čtyři body od porážky a ještě jednou děkuju Franciscovi za to, jak hrál. Byl to skvělý výkon a určitě se ještě potkáme. A jediným důvodem obratu jste vy," zatleskal publiku na dvorci Phlippea Chariera.

Osmifinále na French Open si Djokovič zahrál poosmnácté v kariéře a ani tentokrát v něm neokusil porážku. Celkově má v osmifinálové fázi grandslamů po vítězství nad Cerúndolem bilanci 59:5 a konkrétně v Paříži postoupil loňský šampion a trojnásobný vítěz už popatnácté v řadě do čtvrtfinále.

Sedmatřicetiletý Djokovič postupem do 59. grandslamového čtvrtfinále překonal rekord Rogera Federera a zároveň legendárního Švýcara předstihl na 1. místě historických tabulek i v počtu grandslamových výher (nyní jich vlastní 370).

Srbský fenomén si navíc udržel naději na udržení postu světové jedničky. Tou po turnaji zůstane jen v případě zisku rekordního 25. grandslamového titulu (překonal by Margaret Courtovou), nebo postupu do finále a zároveň porážky jeho jediného konkurenta Itala Jannika Sinnera ve čtvrtfinále s Grigorem Dimitrovem.

Problém s kolenem je pro Djokoviče velmi špatnou zprávou nejen s ohledem na obhájení loňského triumfu. V Paříži totiž po mizerných úvodních měsících sezony budoval formu a v rozmezí pár měsíců ho čekají další hlavní cíle tohoto tenisového roku - Wimbledon, olympijský turnaj právě v areálu Rolanda Garrose a také obhajoba triumfu na US Open. Dohráním zápasu si mohl stav pravého kolene ještě více zhoršit.

Pokud bude Djokovič schopen nastoupit ke středečnímu čtvrtfinálovému zápasu, tak v něm absolvuje reprízu loňského finále s Casperem Ruudem (H2H 5:1), s nímž prohrál letos na jaře na antuce v Monte Carlu. Norský finalista posledních dvou ročníků si ve čtvrtém kole poradil 7:6, 3:6, 6:4, 6:2 s Američanem Taylorem Fritzem.

Výsledky French Open ve dvouhře mužů