Medveděv vysekl Macháčovi poklonu: Drží si úroveň. Jednou možná bude i v TOP 10

Daniil Medveděv (28) je v osmifinále French Open, Tomáš Macháč (23) ale mohl být na výkon s pátým hráčem světa hrdý. Prohra 1:3 na sety bolí, ale ruský tenista a vítěz US Open z roku 2021 vysekl českému rivalovi poklonu. Podle něj se může rodák z Berouna stát hráčem elitní světové desítky.

Medveděv sice vždy mluvil o antuce jako o povrchu, který nesnáší. Loni ale triumfoval na Masters v Římě a výkony na letošním French Open naznačují, že červené hlíně pomalu přichází na chuť. Také přítomnost bývalého francouzského tenisty Gillese Simona v jeho realizačním týmu ukazuje, že mu ambice v Paříži nechybí.

O postup do osmifinále bojoval Rus s Macháčem tři a půl hodiny a nakonec se ukázaly jako klíčové zejména zkušenosti. O pět let starší Medveděv byl silnější v tiebreaku i koncovkách vyrovnaných setů, přesto si český tenista vysloužil jeho respekt.

Tomáš Macháč v utkání s Daniilem Medveděvem AFP

"Tomáš hrál skvěle. Byl dnes na úrovni tenisty TOP 10. Ale možná proto, že nezvládl důležité míče, tak se dá říct, že to bylo TOP 20," vyprávěl Medveděv na tiskové konferenci o soupeři.

"Viděl jsem i jeho další zápasy. Myslím, že dnes zase hrál velmi dobře. Pokaždé, když jsme hráli nějaký důležitý moment a trefil vítěznou ránu, tak jsem si povzdechl: 'Zrovna jsem před dvěma dny jsem sledoval jeho zápas a tenhle úder tam neměl...', drží si úroveň," glosoval ruský tenista. Možná si vzpomněl i na dva údery, které hrál Macháč v nouzi levou rukou, ale báječně trefil roh kurtu.

Macháč sice i po Roland Garros zůstane mimo elitní třicítku, Medveděv mu ale předpovídá slibnou budoucnost. "On v žebříčku poroste, myslím, že jde nahoru, bude mít dobré výsledky, do Top 30 se dostane jistě. Ale myslím, že může jít i výš, klidně do dvacítky, ale možná i do TOP 10. Uvidíme, co se stane," dodal přemožitel českého daviscupového reprezentanta.

V osmifinále čeká Medveděva souboj s Australanem Alexem De Minaurem. "Oba máme výborný pohyb, oba umíme dobře zaútočit, ale zároveň nejsme takoví, abychom našli vítězný úder. Bude to určitě zajímavé," tuší Medveděv.