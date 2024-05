Macháč slaví první výhru v hlavní soutěži Roland Garros, s Borgesem neztratil ani set

Tomáš Macháč (23) přijel na French Open po životním turnaji v Ženevě, kde si minulý týden zahrál premiérové finále na okruhu ATP. Letos poprvé nemusel na pařížském grandslamu do kvalifikace a hned si připsal i první výhru, když zvládl duel proti 47. hráči světa Nunu Borgesovi (27). Rodák z Berouna porazil Portugalce 7:6, 6:4, 6:3 a i druhý letošní grandslam zahájil třísetovou výhrou.

Tomáš Macháč v prvním kole French Open navázal na velmi úspěšnou generálku, kterou absolvoval minulý týden na turnaji ATP 250 v Ženevě. Ve Švýcarsku si připsal skalp světové jedničky Novaka Djokoviče a prohrál až ve finále s dalším hráčem TOP 10 Casperem Ruudem. Český tenista se posunul na 34. místo žebříčku a na pařížském grandslamu poprvé nemusel absolvovat kvalifikaci.

Proti Nunu Borgesovi zaznamenal první výhru v hlavní soutěži Roland Garros a stejně jako na předchozím grandslamu v Melbourne se zde poprvé dostal do druhého kola. Rodák z Berouna letos zvládl první kolo na 10 z 11 odehraných turnajů.

Macháč ztratil podání už ve třetí hře zápasu, ale povedlo se mu dorovnat a první sadu získal v tie-breaku poměrem 7:3. I ve druhém dějství přišel jako první o podání český tenista a prohrával už 1:4. Následně však získal posledních pět her v setu a ujal se vedení 2:0.

Na začátku třetí sady byl zápas na chvíli přerušen kvůli dešti. To Macháče nerozhodilo a pokračoval ve skvělém výkonu, kterým se prezentoval od poloviny druhého setu. Dostal se do náskoku dvou brejků a i přes jedno ztracené podání vedení udržel a po dvou a půl hodinách postoupil do druhého kola.

