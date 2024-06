Sinner je poprvé v semifinále French Open a narazí na Alcaraze. Ital bude světovou jedničkou

Jannik Sinner (22) nepřipustil žádné překvapení na letošním French Open ani ve čtvrtfinále. Jeden z největších favoritů a budoucí světová jednička si poradil 6:2, 6:4, 7:6 s Grigorem Dimitrovem (33) a poprvé na pařížské antuce postoupil do semifinále. O své druhé grandslamové finále se utká se Španělem Carlosem Alcarazem (21), který ve čtvrtfinále znovu po roce přehrál Stefanose Tsitsipase (25).

Jannik Sinner až na osmifinálové utkání, v němž prohrával o set a brejk s Corentinem Moutetem, prochází letošním French Open jako nůž máslem. Po cestě do semifinále prohrál pouze jednu sadu a ve čtvrtfinálové fázi si dle očekávání poradil s Grigorem Dimitrovem.

Zatímco Bulhar příliš chyboval a ve třech setech spáchal 49 nevynucených chyb, italský favorit si držel vyrovnaný počet vítězných úderů a minel a zakončil zápas s pozitivní bilancí 29:20. Úřadující šampion Australian Open čelil jen dvěma brejkbolům a jediné zaváhání na servisu předvedl těsně před tie-breakem, když duel nedopodával. Zkrácenou hru vyhrál jasně 7:3.

Statistiky zápasu. Livesport

Sinner je jednoznačně nejúspěšnějším hráčem dosavadního průběhu sezony, životní období zahájil po loňském US Open. Letos má na kontě už tři tituly a na každém dohraném turnaji se dostal minimálně do semifinále. Za odměnu se v pondělí stane první italskou mužskou světovou jedničkou v historii. Rozhodlo o tom odstoupení obhájce titulu Novaka Djokoviče před čtvrtfinálovým zápasem.

"Každý tenista má sen, že se jednou stane světovou jedničkou. Ale odstoupení Novaka je pro každého zklamáním. Snad se co nejdříve zotaví," řekl Sinner v rozhovoru na kurtu. "Na tomhle turnaji se mi nikdy moc nedařilo, obzvláště v posledních dvou letech. Takže chci poděkovat mému týmu, že jsme udělali takový progres."

Dimitrov postupem mezi nejlepší osmičku zkompletoval čtvrtfinálové účasti na všech největších turnajích, tedy podnicích Masters a grandslamech. Bývalý třetí hráč světa a šampion Turnaje mistrů ale na své premiérové grandslamové finále nedosáhne ani letos v Paříži. Na kontě má jen tři semifinále na majorech, to poslední zaregistroval na US Open 2019.

Pro Sinnera je semifinále novým maximem na French Open. V areálu Rolanda Garrose startuje popáté a v jediném předchozím čtvrtfinále (debut v roce 2020) nestačil na Rafaela Nadala. O své druhé grandslamové finále se utká se světovou trojkou Carlosem Alcarazem, s nímž ve vzájemné bilanci prohrává 4:5.

Alcaraz v Paříži znovu po roce ovládl čtvrtfinále se Stefanosem Tsitsipasem. Letos nad řeckým finalistou z roku 2021 zvítězil 6:3, 7:6, 6:4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil už na 6:0. Menší klopýtnutí si dovolil ve druhé sadě, kdy po jediné ztrátě servisu přišel o vedení 4:1 a nechal soupeře chvíli snít o lepším výsledku.

Statistiky zápasu Stefanos Tsitsipas – Carlos Alcaraz Livesport

"Byl to dobrý zápas, hrál jsem výborně. Měl jsem pod kontrolou své emoce i údery a plně jsem se koncentroval. Jsem spokojený s výkonem a postupem do semifinále French Open," pochvaloval si Alcaraz nečekaně snadný průběh večerního čtvrtfinále.

Jednadvacetiletý Španěl je v semifinále grandslamu popáté v kariéře, v Paříži vyrovnal své maximum z loňského ročníku. Na US Open 2022 a ve Wimbledonu 2023 to nakonec dotáhnul až k triumfu, přičemž předloni v New Yorku cestou udolal v parádní pětisetové čvrtfinálové bitvě svého příštího soupeře Sinnera, kterého porazil i v jediném letošním střetnutí (2:1 na sety v Indian Wells).

"Jannik je teď asi nejlepším na světě, hraje ze všech nejlépe. Už jsme spolu sehráli pár skvělých zápasů. Jsem rád, že ho na okruhu máme, díky němu se posouvám a stává se ze mě lepší hráč. Nutí mě ze sebe dostat sto procent, každý den vstát a zlepšovat se, abych mu stačil. Rád sleduju jeho hru a rozhodně mě čeká těžký zápas," uvedl Alcaraz směrem k pátečnímu semifinále.

Prvním semifinalistou letošního French Open se stal Casper Ruud, finalista posledních dvou ročníků prošel do další fáze bez boje po odstoupení Djokoviče a znovu se představí až v pátek. Semifinálové obsazení zkompletuje až ve středu večer Alexander Zverev, nebo Alex de Minaur.

