Desátý den na Roland Garros: Trojnásobná vítězka proti finalistce i šestý pokus Tsitsipase

V Paříži se v úterý už budou hrát čtvrtfinálové zápasy dvouher mužů i žen a Livesport Zprávy představují všechny duely krátkým preview. Šlágrem večera bude střet Carlose Alcaraze a Stefanose Tsitsipase, v aréně Philippe Chatriera se představí i Markéta Vondroušová v duelu s trojnásobnou šampionkou French Open Igou Šwiatekovou.

11:00, kurt Philippe Chatriera

Coco Gauffová v Paříži neztratila ještě ani set a ve čtvrtfinále French Open je čtvrtým rokem po sobě. Je pravda, že los měla relativně snadný, po cestě do této fáze turnaje vyřadila Tamaru Zidanšekovou a semifinalistku letošního Australian Open Dajanu Jastremskou.

Ačkoliv jde o hráčky, které byly v semifinále Roland Garros, respektive Australian Open, tak to nejsou velká jména. V osmifinále pak její soupeřka Elisabetta Cocciarettová spáchala 21 nevynucených chyb a nechala Američanku snadno postoupit mezi nejlepších osm.

Ons Jabeurová hraje kreativně a její hře by pomalá antuka mohla svědčit, jenže na French Open došla v kariéře nejdál do čtvrtfinále a tak nyní bude hrát o svůj nejlepší výsledek. V Paříži po nevýrazných měsících ožila a zaznamenala už čtyři zápasy dlouhou vítěznou sérii, což se jí povedlo naposledy loni. Před rokem ve čtvrtfinále French Open podlehla 1:2 na sety Beatriz Haddadové Maiaové.

Gauffová vede na vzájemné zápasy 4:2 a na antuce vyhrála obě utkání. Na French Open se potkávají podruhé, v osmifinále 2021 to byla jednoznačná záležitost, Američanka povolila Jabeurové jen čtyři gamy.

13:00, kurt Philippe Chatriera

Trojnásobná vítězka Paříže proti finalistce z roku 2019 a zároveň poslední šampionce Wimbledonu. Favoritkou je ale zcela jistě světová jednička z Polska, která už jednu těžkou zkoušku letos na Rolland Garros přestála. To když ve druhém kole likvidovala mečbol Naomi Ósakaové.

Hra Šwiatekové ale možná v prvním týdnu trpěla kvůli zatažené střeše a vlhkému počasí. Když nastoupila poprvé pod otevřenou střechou, deklasovala Anastasii Potapovovou, které povolila pouhých 10 míčů a za 40 minut ji zničila bez ztráty jediného gamu. Světová jednička vyhrála na French Open už 18 zápasů v řadě.

Markéta Vondroušová měla zatím snadný los a do čtvrtfinále prošla, aniž by potkala někoho z TOP 90 žebříčku. V letošní sezoně sice nemá ideální formu, nicméně stále figuruje na svém maximu, šestém místě.

Ve vzájemných zápasech Vondroušová prohrává 0:3 a na sety dokonce 0:6, proti Šwiatekové si nicméně loni v Cincinnati i na Turnaji mistryň si vynutila tie-break.

15:00, kurt Philippe Chatriera

Jannik Sinner vyhrál tři ze čtyř vzájemných zápasů, na antuce však ten jediný souboj ztratil. To už je však čtyři roky zpět a mezitím se stal z Itala jeden z nejrespektovanějších hráčů okruhu. Letos je v podstatě neporažený, oba nezdary při bilanci 32:2 přišly i vinou zdravotního problému.

Na Roland Garros se na něj dvakrát pískalo, když ukončil cestu domácím nadějím Richadru Gasquetovi a Corentinu Moutetovi. Právě s Moutetem prohrával v první sadě 0:5, ale zápas pak s přehledem otočil pro sebe. Letos zatím zvládl všech 11 grandslamových duelů a nyní ho dělí jedna výhra od prvního semifinále na French Open.

Grigor Dimitrov je bezpochyby skvělým hráčem a může se měřit i s nejlepšími tenisty světa jako je Sinner. V Paříži navíc letos konečně prolomil prokletí a vůbec poprvé ve své kariéře prošel do druhého týdne. Je to i odraz toho, jak si v letošní sezoně věří. Na kontě už má pět skalpů hráčů TOP 10, nejvyšší počet společně právě se Sinnerem.

Naposledy zakončil sezonu s pozitivní bilancí proti hráčům TOP 10 v roce 2017, a i když o tom nahlas nemluví, určitě by rád dosáhl na své premiérové grandslamové finále. Los měl zatím přívětivý, jediný set ztratil se Zizou Bergsem, v osmifinále měl oblíbeného rivala Huberta Hurkacze.

20:15, kurt Philippe Chatriera

Když byl Carlos Alcaraz na začátku své kariéry, předpokládalo se, že právě v Paříži by mohl vyhrát svůj první grandslam. Zatím ale uspět nedokázal, i když se krok po kroku zlepšuje. Při debutu v roce 2020 vypadl v kvalifikaci, pak se dostal postupně do třetího kola, do čtvrtfinále a loni do semifinále.

Letos možná přijel na French Open s obavami, dlouho ho trápilo zdraví, ale každým dalším zápasem je lepší a lepší. Své soupeře většinou udolal fyzicky, Jesper De Jong, Sebastian Korda i Félix Auger-Aliassime odcházeli z kurtu vyčerpaní.

Čtvrtfinálovým soupeřem hvězdy budoucnosti je Stefanos Tsitsipas, tedy muž, kterého porazil pětkrát z pěti vzájemných zápasů. Řecký tenista si tuto převahu uvědomuje. "Carlos v minulosti říkal, že proti mně hraje rád. Takže doufám, že se mu to tentokrát bude líbit o něco méně," řekl Tsitsipas o šestém střetu.

Jeho slabinou bývala mentalita. Sebevědomí by ale mohl mít tentokrát řecký tenista dostatek. Na antuce letos vyhrál Monte Carlo a v Barceloně byl ve finále. Také má po svém boku opět Paulu Badosaovou, ale právě fakt, že v Paříži zrušil plánovanou společnou účast v mixu svědčí o obrovském odhodlání uspět. Pokud ustojí tradiční Alcarazovy ostré rány na jednoručný bekhend, mohlo by se mu to podařit.

