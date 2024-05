Sinner prošel do osmifinále French Open bez ztráty setu, Alcaraze čeká šlágr s Kordou

Jannik Sinner (22) nepřipustil ztrátu setu ani ve třetím zápase na letošním French Open, kde útočí na post světové jedničky a také druhý grandslamový titul. Nejlepší hráč dosavadního průběhu sezony si ve třetím kole poradil třikrát 6:4 s Pavlem Kotovem (25). O postup do druhého týdne bude usilovat i další z největších favoritů Carlos Alcaraz (21) ve večerním šlágru se Sebastianem Kordou (23).

Jannik Sinner dorazil do Paříže po téměř měsíční zdravotní pauze zaviněné zraněním kyčle a ještě před týdnem nebylo jisté, zda se druhého grandslamového podniku roku zúčastní. V areálu Rolanda Garrose se ovšem od prvního míče prezentuje solidní formou a po cestě do osmifinále neztratil jediný set.

V úvodních dvou kolech přehrál trápícího se Christophera Eubankse a domácího veterána Richarda Gasqueta a více než čtyři gamy v jedné sadě nepovolil ani Pavlovi Kotovovi, jenž se probojoval do třetího kola majorů poprvé v kariéře.

Italský favorit si suverénně hájil vlastní servis a ruskému soupeři nabídl pouze jednu brejkbolovou šanci, kterou odvrátil. Sám si vypracoval 13 příležitostí a v každém setu získal jeden brejk. Na postup potřeboval dvě hodiny a půl.

Statistiky zápasu. Livesport

Sinner se může příští neděli stát prvním mužem v open éře, který dokáže po premiérovém grandslamovém triumfu ihned ovládnout následující podnik velké čtyřky. Na pařížské antuce je jeho maximem čtvrtfinále, na nějž dosáhl při debutu v roce 2020. V následujících dvou ročnících vypadl v osmifinále a loni senzačně prohrál pětisetovou bitvu ve druhém kole s Danielem Altmaierem.

Pokud by se probojoval do nedělního finále, sesadí z tenisového trůnu obhájce titulu Novaka Djokoviče a stane se zbrusu novou světovou jedničkou. Vzhledem k příznivému losu by měl narazit na první výraznější hrozbu až v semifinále, kde může čekat Carlos Alcaraz, nebo Stefanos Tsitsipas.

O vyrovnání svého nejlepšího výsledku bude Sinner, který letos disponuje famózní bilancí 31:2, usilovat proti domácímu Corentinovi Moutetovi, či Sebastianovi Ofnerovi. Proti vítězi tohoto souboje nenasazených hráčů bude jednoznačným favoritem.

Výsledky dvouhry mužů na French Open